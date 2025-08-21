快訊

量販超市第一槍！家樂福宣布無糖茶降價 搭中元普渡優惠

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
家樂福進統一調降無糖飲品售價，在量販通路打出第一槍。家樂福／提供
家樂福進統一調降無糖飲品售價，在量販通路打出第一槍。家樂福／提供

家樂福響應無糖飲品免徵貨物稅政策，21日宣布自8月22日起跟進統一調降無糖飲品售價，在量販通路打出第一槍，並結合中元普渡檔期加碼促銷。

繼超商7-ELEVEN宣布調降無糖飲品售價後，家樂福成為量販超市首家響應業者，宣布包括指定6款統一無糖茶飲，包括茶裏王四季春茶、伯爵紅茶、璞韻日本煎茶、四季青茶、茶裏王綠茶玉露，以及新品原味本舖麥茶，消費滿199元即可現折10元。

活動期間自8月22日至9月9日，適逢中元普渡倒數黃金週，除無糖茶品項外，全台門市另有多達80款飲品祭出買一送一、兩件優惠與點數10倍送等促銷方案。

同時，家樂福為對抗物價壓力並吸引普渡檔期買氣，將投入總計3億元回饋金，推出最後三波滿額9折優惠，包括8月23日至24日、8月30日至31日，以及9月3日至5日三檔次（線上購物不參與9月3日至5日活動）。活動期間，量販與線上購物單筆消費滿2,000元、超市與家速配單筆消費滿888元，即可享9折回饋。

7-ELEVEN亦表示，持續提供多元商品販售，商品售價依廠商定價為主。配合廠商響應無糖飲料免徵貨物稅政策，指定品項售價同步調整：茶裏王四季春茶PET600、伯爵紅茶PET600、綠茶玉露PET600降至24元；璞韻四季青茶PET350、日本煎茶PET350降至34元；原味本舖無糖麥茶PET600則降至29元。

業界分析，無糖飲品降稅後，各大通路積極將降幅回饋消費者，正值中元普渡檔期，有助於帶動飲品與相關商品買氣，並進一步刺激整體來客數。

消費 商品 家樂福 中元普渡 無糖飲品

