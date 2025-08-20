限時買1送1！先喝道「小王子主題杯」登場　鑰匙圈、保冷袋免費帶回家

旅日達人林氏璧昨（18）日在臉書分享自身經驗，指出在日本刷卡時，遇到「DCC（動態貨幣轉換）」的機率比想像中更高。他在這次旅程的後半段因多半信用卡與電子支付回饋額度用盡，改刷額度較高的VISA卡，短短三天內就有四次被要求選擇以日幣或台幣結帳的情況，他特別提醒「別手癢去按青天白日滿地紅啊！」

2025-08-19 13:19