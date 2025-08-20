快訊

限時買1送1！先喝道「小王子主題杯」登場　鑰匙圈、保冷袋免費帶回家

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
先喝道以B-612星球為靈感，繪製出《重逢》（小王子與狐狸看海）與《馴養之約》（小王子擁抱狐狸）等兩款主題杯身。圖／先喝道提供
先喝道以B-612星球為靈感，繪製出《重逢》（小王子與狐狸看海）與《馴養之約》（小王子擁抱狐狸）等兩款主題杯身。圖／先喝道提供

連鎖手搖飲「先喝道」在母品牌古典玫瑰園邁入35週年，以及世界名著《小王子》誕生125週年之際，推出全新限定系列「小王子星球奇遇」，包括有限定飲品「桃桃星球“35”」，還有小王子主題杯身同步登場。為慶祝新品上市，並可享首日「買1送1」，還有滿額送保冷袋等不同優惠。

本次主打限定飲品「桃桃星球“35”」，採用原粒水蜜桃果漿為心，搭配晶瑩的寒天晶球與爆爆珠，讓果香能在舌尖綻放，如同穿越銀河，漫步於一顆顆閃爍的星球，每杯75元。針對經典飲品「蜜桃風味水果茶」、「英式蜜桃風味茶」，本次也推出星球版，讓粉絲與小王子一起踏上夢想與浪漫的星際旅程。「小王子星球奇遇」的活動主視覺，則由古典玫瑰園創辦人黃騰輝先生親筆繪製。以B-612星球為靈感，繪製出《重逢》（小王子與狐狸看海）與《馴養之約》（小王子擁抱狐狸）等兩款主題杯身。

「桃桃星球“35”」將於8月21日正式上市，上市首日全台門市同步推出桃桃星球“35”紀念版「同品項買1送1」。活動期間，至門市購買任兩杯飲品（其中一杯為桃桃星球“35”），單筆消費滿99元，即贈「桃桃能量保冷袋（兩入裝）」；購買任四杯飲品（其中兩杯須為星球奇遇系列新品），單筆消費滿179元即贈「桃桃能量保冷袋（四入裝）」。針對先喝道會員，集滿會員點數25點，即可免費兌換「星球奇遇限量鑰匙圈」，每位會員限兌換1只，送完為止。

活動期間消費滿額，即可獲得「桃桃能量保冷袋」。圖／先喝道提供
活動期間消費滿額，即可獲得「桃桃能量保冷袋」。圖／先喝道提供
先喝道以小王子為主題，推出「小王子星球奇遇」活動。圖／先喝道提供
先喝道以小王子為主題，推出「小王子星球奇遇」活動。圖／先喝道提供
會員消費集點，即可兌換「星球奇遇限量鑰匙圈」1只，共有兩種款式。圖／先喝道提供
會員消費集點，即可兌換「星球奇遇限量鑰匙圈」1只，共有兩種款式。圖／先喝道提供

