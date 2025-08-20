快訊

菜價終於降！颱風後「1菜類」率先復活 婆媽喜喊：回到3把50元

聯合新聞網／ 綜合報導
菜價示意圖。聯合報系資料照／記者鄭超文攝影
菜價示意圖。聯合報系資料照／記者鄭超文攝影

受到7月初「丹娜絲颱風」重創，南部大片葉菜農田一度全數泡水，民眾普遍擔憂青菜價格飆漲。然而，颱風一過，台灣農民迅速投入復耕作業，展現驚人韌性，加上後續「楊柳颱風」未釀成災情，近期市場終於傳出令人振奮的好消息，空心菜有人花3把50的價格就買到。

臉書粉專「廖炯程」近日發文指出，這兩天在市場發現空心菜供應量漸漸回穩，已不再是一把難求的景象。空心菜因為生長快速、從播種到採收僅需約兩週，是颱風過後第一批「率先復活」的葉菜類，目前市場喊價已出現「一把30元、兩把50元」的回穩訊號，讓不少婆媽與便當店業者直呼「終於等到了！」

有趣的是，廖炯程也補充，空心菜的生長力強大，甚至被美國部分州列為「禁種植物」，因其容易堵塞排水系統，成為淹水元兇。但在台灣，卻是災後最早讓餐桌恢復綠意的功臣，炒蒜頭、拌豆腐乳或做成麻辣水煮都是經濟又好吃的選擇。

廖炯程也提醒，雖然目前空心菜價格已回穩，但目前仍處颱風高峰期，未來價格仍有波動可能。農民與攤商努力不懈，讓國人仍能在變動中穩住日常飲食。廖炯程呼籲大家：「這週末去市場看到兩把50元的空心菜，就大力支持一下台灣農民吧！」

不少民眾也走訪市場回應，「早上買3把50元，還蠻漂亮的」、「今天去自助餐店買便當，唯一看到的綠色葉菜類就是滿滿一大盤空心菜，謝謝農友們」、「真是好消息」、「我今早有買好大一把35元」、「太好了，主婦太開心了」。

