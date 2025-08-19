快訊

日本刷卡陷阱3天碰4次 林氏璧「一餐省200元」提醒：結帳別愛國

聯合新聞網／ 綜合報導
外國遊客身穿日本傳統和服，在東京淺草地區的淺草寺附近合影留念。 路透社
外國遊客身穿日本傳統和服，在東京淺草地區的淺草寺附近合影留念。 路透社

旅日達人林氏璧昨（18）日在臉書分享自身經驗，指出在日本刷卡時，遇到「DCC（動態貨幣轉換）」的機率比想像中更高。他在這次旅程的後半段因多半信用卡與電子支付回饋額度用盡，改刷額度較高的VISA卡，短短三天內就有四次被要求選擇以日幣台幣結帳的情況，他特別提醒「別手癢去按青天白日滿地紅啊！」

林氏璧指出，許多旅客可能會誤以為選擇台幣較方便，但事實上這會多付一筆「隱形手續費」。他特別強調：「我知道你們很愛國，但遇到這種情形請按日本國旗！別手癢去按青天白日滿地紅啊！」

他也分享兩個心得：和金額似乎有關，低額消費幾乎不會跳出DCC選項；不是只有插卡會跳出DCC選項，感應式也會跳出來。

林氏璧還列出這趟旅行中實際遇到的案例，像是在炭燒鰻富士有樂町店刷卡時，若選台幣結帳手續費高達4.5%，若選擇日幣結帳，實際省下208元台幣。在西銀座百貨Samantha Thavasa消費，若選台幣結帳手續費為3.99%，選日幣結帳後省下583元台幣。在BicCamera有樂町店也遇到選台幣4.5%手續費，選擇日幣支付省下178元台幣。

他補充說明，以上金額還未考慮VISA的1.5%刷卡手續費，以及卡片本身的4.5%回饋，實際上應該仍可「淨賺3%」。林氏璧提醒，若選擇台幣結帳，交易將不被視為海外消費，因此也會失去回饋，差距更為明顯。

