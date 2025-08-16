快訊

MLB／克蕭6局失1分助道奇中止4連敗 擊敗教士並列國西龍頭

全台看她長大！賈靜雯愛女咘咘10歲生日願望「波妞自己睡別黏媽媽」

中職／PS女孩icash卡開賣8秒完售！邊荷律「親簽版」競標破2萬

好市多上架「日本神級水果」售價近2000元！內行曝1招更省錢

聯合新聞網／ 綜合報導
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。聯合報系資料照片／記者黃筱晴攝影
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。聯合報系資料照片／記者黃筱晴攝影

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多看到一款日本水蜜桃，直呼「每顆都又大又漂亮！」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期在好市多看到一款「日本空運水蜜桃」，來自山形縣、長野縣的當季鮮採，每盒7顆裝，2公斤售價1899元。

貼文一出後，不少網友都表示「想知道有比現在美國一箱600多甜嗎？美國算好吃了，日本有更讚？去年我有買日本是長野的還滿好的，今年是和歌山的」、「我之前買的都很好吃，但是我這次11號買的到現在都沒有香味，所以還沒有吃」、「買回來應該還要放一下」、「記得有一年吃過品質不錯」

此外，也有內行網友說明「要看品種跟運氣，我買美國桃仙子、壽康的都很好吃，不過即使如此，一箱裡面還是會有1~2個沒那麼優，日本的應該也會有雷」。

事實上，好市多販賣的日本水蜜桃，網友大多給予果肉細、多汁、品質好的好評，不過也有網友認為，美國水蜜桃的品質已不輸日本，若想省荷包，買美國桃即可。

日本 美國 好市多 水蜜桃

延伸閱讀

他買好市多香菇驚見異物 內行人曝真相：秘密道具被發現

好市多「星巴克之父」精品咖啡豆限時促銷！會員狂掃4包 網曝特價原因

期間限定！好市多「1水果」大顆又甜 老饕認3字：特別好吃

好市多上架新款帆布購物袋1組2入 眾人見價格：便宜好看又實用

相關新聞

好市多上架「日本神級水果」售價近2000元！內行曝1招更省錢

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多看到一款日本水蜜桃，直呼「每顆都又大又漂亮！」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

UNIQLO、NET不再是唯一選擇 省錢達人推這間：新CP值王者

許多人買衣服時，都會優先選擇像UNIQLO、NET等知名平價服飾品牌。省錢達人「Mei姐」日前公布最新影片，透露在「NU V」線上平價服飾店就可以找到更便宜、CP值更高的衣服，貼文引起熱議，不少人直呼真的很划算。

台灣高鐵飯店聯票「指定日期住宿優惠」 訂房享加購高鐵票68折起

台灣高鐵「飯店聯票」結合優質飯店與加購高鐵票優惠，此次「飯店聯票」特別規劃「指定日期住宿優惠」專案，旅客即日起預訂合作飯...

楊柳颱風快閃襲台！燦坤推風災應援方案「小家電免費檢測」

中度颱風楊柳來去匆匆，雖已出海，但其帶來的強風豪雨仍造成部分地區淹水、停電等災情。對此，3C通路商燦坤（2430）發揮企...

冷氣開兩個月不關！ 兔子24小時吹涼 他分享超省電費帳單「2千有找」

炎夏高溫不斷，開冷氣成了日常必備，但收到電費帳單也會很心痛。近日一名網友在Threads上分享，他擔心家裡的寵物兔中暑，…

全支付夏季吃喝玩樂最高回饋50% KKday票券、韓國現代百貨都有加碼

迎戰暑假消費、旅遊旺季，全支付今夏重磅推出跨海內外夏季回饋計畫，集結熱門通路，讓每筆消費都爽拿回饋！其中，攜手線上旅遊平...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。