好市多上架「日本神級水果」售價近2000元！內行曝1招更省錢

美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多看到一款日本水蜜桃，直呼「每顆都又大又漂亮！」。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期在好市多看到一款「日本空運水蜜桃」，來自山形縣、長野縣的當季鮮採，每盒7顆裝，2公斤售價1899元。

貼文一出後，不少網友都表示「想知道有比現在美國一箱600多甜嗎？美國算好吃了，日本有更讚？去年我有買日本是長野的還滿好的，今年是和歌山的」、「我之前買的都很好吃，但是我這次11號買的到現在都沒有香味，所以還沒有吃」、「買回來應該還要放一下」、「記得有一年吃過品質不錯」

此外，也有內行網友說明「要看品種跟運氣，我買美國桃仙子、壽康的都很好吃，不過即使如此，一箱裡面還是會有1~2個沒那麼優，日本的應該也會有雷」。

事實上，好市多販賣的日本水蜜桃，網友大多給予果肉細、多汁、品質好的好評，不過也有網友認為，美國水蜜桃的品質已不輸日本，若想省荷包，買美國桃即可。