UNIQLO、NET不再是唯一選擇 省錢達人推這間：新CP值王者

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人買衣服都會優先選擇優衣庫（Uniqlo）、NET等知名品牌。(路透)
許多人買衣服時，都會優先選擇像UNIQLONET等知名平價服飾品牌省錢達人「Mei姐」日前公布最新影片，透露在「NU V」線上平價服飾店就可以找到更便宜、CP值更高的衣服，貼文引起熱議，不少人直呼真的很划算。

「Mei姐」日前在IG分享影片，表示如果想買NET衣服，有個方法比在門市買還便宜。她說先用手機搜尋「NU V」，就會跳出線上服飾購物網站，這個網站跟NET是同企業的，因此常常可以看到出清狂降的優惠，一件還只要4折而已，例如一件女生短版背心特價36元，讓「Mei姐」看了激動地說，「要不是它SIZE太小，我就買」。

為了證實所言不假，「Mei姐」還親自到NET門市做對比，她先找到一款男生的背心，門市售價599元，「NU V」官網則是472元；另外一款兒童羽絨外套，NET門市售價1290元，「NU V」官網則是賣960元，價差相當大。

貼文引起不少回響，「NUV真的便宜，但沒想到跟NET同企業的，雖然便宜但材質一樣好，是舒服的」、「都買完了才看到，來不及用啦」、「NUV真的很香」、「絕對買爆NET」、「之前有一次在NET折價區買到一件NUV的牛仔褲，穿了很多年還是很喜歡很好穿，重點又便宜」。

NET UNIQLO 品牌 省錢

