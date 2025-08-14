台灣高鐵飯店聯票「指定日期住宿優惠」 訂房享加購高鐵票68折起

台灣高鐵「飯店聯票」結合優質飯店與加購高鐵票優惠，此次「飯店聯票」特別規劃「指定日期住宿優惠」專案，旅客即日起預訂合作飯店9月住宿，即可以最低68折加購高鐵車票。同時，「飯店聯票」也攜手雲朗、福容、新驛三大飯店集團，旅客於9至10月入住三大飯店集團，亦同享加購高鐵票優惠。

台灣高鐵表示，飯店聯票「指定日期住宿優惠」專案，精選全台超過百家優質飯店，即日起凡透過各飯店官網預訂9月住宿，加購9/1至9/30之高鐵車票，即享平日(週一至四)68折起、假日(週五至日)及疏運期間85折的優惠。以入住緊鄰LaLaport購物中心與南港展覽館附近的南港老爺行旅為例，旅人客房每晚3,560元起，交通便利，最適合來場台北都會之旅；此外，坐擁滿滿芬多精的溪頭福華渡假飯店，大學樓雙人房每晚3,188元起，專案含延遲退房至中午12點，並贈送午餐抵用券，讓您自然醒、無壓力；或是來趟吃遍府城風味美食之旅的夏都城旅安平館，漫思雙人房每晚2,288元起，暢玩200坪親子館及多項免費活動，是家庭出遊的超值選擇。

飯店聯票另與三大知名飯店集團：雲朗集團、福容大飯店以及新驛旅店推出限定專案，即日起透過飯店官方網站訂購專案房型並加購高鐵票，即可享平日68折起(週一至四)、假日8折(週五至日)，疏運期間亦享有85折優惠，各合作飯店皆貼心準備專屬禮遇，特別推薦「搭高鐵．住雲品」專案，即日起至10/31，於雲朗集團旗下5家飯店(台北君品酒店、日月潭雲品溫泉酒店、嘉義兆品酒店、高雄翰品酒店、品文旅礁溪)官網訂房，加購即日起至10/31之高鐵票即享優惠，以入住絕美景緻的雲品溫泉酒店為例，經典山景客房、一泊二食，平日每晚10,959元起，每房加贈薄荷清心茶禮盒，讓身心徹底放鬆。

「搭高鐵．秋旅暢遊住福容」專案，適用飯店包括福容大飯店(淡水漁人碼頭、麗寶樂園、高雄)、福容徠旅(高雄店、墾丁店)，若入住知名的台中后里福容大飯店麗寶樂園，精緻家庭房一泊一食+樂園，二人同行8,999元起，最適合親子家庭歡度愉快假期；「搭高鐵．住新驛」專案，適用飯店則有台北旅店集團旗下6家飯店，包括新驛旅店復興北路店、台北車站二館、台北車站三館、西門捷運店、台中車站店，以及丹迪旅店大安森林公園店。活動期間住宿新驛旅店復興北路店，雅緻客房2,500元起，加贈馬鞭草沐浴旅行組乙組，出示高鐵TGo會員再享延遲退房1小時。

台灣高鐵「飯店聯票」致力提供旅客便利的一站式規劃與超值優惠組合，滿足各種高鐵旅行中的住宿需求。購買高鐵「飯店聯票」產品，旅客均可透過台灣高鐵「T-EX行動購票」App、高鐵各合作便利商店，或高鐵各車站（自動售票機與售票窗口）輕鬆取得高鐵車票，展開專屬您的美好旅程。歡迎您利用台灣高鐵方便又實惠的旅遊產品，與摯愛親友一同出遊，享受每段高速慢活的旅程。

