快訊

中職／林智勝許願成真！張惠妹現身引退賽 9月6日大巨蛋開唱

換人失控！柯文哲諫法官「獨處時想一想」…陳佩琪今忽衝法檯咆哮公堂

楊柳颱風昨亂桃機！多家航班轉降 星宇4次降落不成 長榮也外海狂繞

楊柳颱風快閃襲台！燦坤推風災應援方案「小家電免費檢測」

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
燦坤3C家電本著企業社會責任精神，用溫暖回應天災，用服務修復生活，針對「楊柳」颱風造成的風災損害發起暖心3大應援方案。燦坤提供
燦坤3C家電本著企業社會責任精神，用溫暖回應天災，用服務修復生活，針對「楊柳」颱風造成的風災損害發起暖心3大應援方案。燦坤提供

中度颱風楊柳來去匆匆，雖已出海，但其帶來的強風豪雨仍造成部分地區淹水、停電等災情。對此，3C通路商燦坤（2430）發揮企業社會責任，宣布即日起推出一系列「暖心應援方案」，不僅提供受損家電免費檢測、維修優惠，同時祭出多款防災儲能產品與3C家電促銷，協助消費者快速恢復正常生活。

燦坤表示，此次暖心應援方案主要有三，即日起至8月22日止，針對因颱風受潮或泡水的小家電，提供不限品牌、不限消費通路的免費檢測服務，消費者可將受損家電送至全台燦坤門市的「電氣醫院」進行健檢。

若小家電需維修，指定零件則可享9折起優惠。此外，冰箱、洗衣機、電視等大型家電，民眾可透過就近門市即時報修，燦坤專業的「電氣醫生」也提供泡水、受潮家電的處理諮詢服務。

考量到停電是風災常見問題，尤其是家中若有使用醫療器材的長輩，影響更鉅。燦坤也針對此需求推出防災儲能電源，主打能滿足90％家電使用的PHILIPS 1500W新世代旗艦級行動儲能電源（DLP9086CB），限時促銷價45,800元，並加碼登錄送好禮；PHILIPS 300W新世代可攜式快充行動儲能電源（DLP9084CB）也享促銷價11,800元。

為便利民眾汰換受損家電，燦坤也祭出多款3C家電限時特惠與舊換新方案。冰箱／洗衣機全館享8折起，指定商品加贈獨家5年免費延長保固；購買一級節能冰箱可再申請政府節能補助與退稅，最高可省下5,000元。

燦坤也推薦熱銷商品如Panasonic 502公升日製變頻冰箱，暖心促銷價48,960元；LG 15公斤洗脫烘變頻滾筒洗衣機，促銷價39,900元。

電視方面，指定商品享72折起，如Panasonic 65型4K智慧聯網顯示器，會員價僅22,900元。小家電則推出特福廚電舊換新方案，最高現折1,500元，例如Tefal法國特福IH遠紅外線電子鍋舊換新後只要7,490元。

此外，燦坤Apple授權維修中心也提供iPhone、iPad、Mac等裝置免費健檢，並支援代送Apple受損裝置維修享9折優惠，讓受災民眾能以更實惠的價格修復3C產品。詳細活動內容與辦法請洽燦坤官網公告。

燦坤 Apple 授權維修中心限時推出Apple裝置免費健檢服務與全台燦坤門市支援代送Apple受損裝置維修9折。燦坤提供
燦坤 Apple 授權維修中心限時推出Apple裝置免費健檢服務與全台燦坤門市支援代送Apple受損裝置維修9折。燦坤提供

家電 燦坤

延伸閱讀

楊柳災後 台東農損恐破億元…地方促中央伸援手

丹娜絲颱風台南119接500通報案…楊柳來襲全員停休 案件量約10分之1

影／楊柳颱風快閃 金廈小三通復航旅客清晨排隊候補

颱風楊柳過境 台南溪北地區近6000戶待修復電

相關新聞

冷氣開兩個月不關！ 兔子24小時吹涼 他分享超省電費帳單「2千有找」

炎夏高溫不斷，開冷氣成了日常必備，但收到電費帳單也會很心痛。近日一名網友在Threads上分享，他擔心家裡的寵物兔中暑，…

楊柳颱風快閃襲台！燦坤推風災應援方案「小家電免費檢測」

中度颱風楊柳來去匆匆，雖已出海，但其帶來的強風豪雨仍造成部分地區淹水、停電等災情。對此，3C通路商燦坤（2430）發揮企...

全支付夏季吃喝玩樂最高回饋50% KKday票券、韓國現代百貨都有加碼

迎戰暑假消費、旅遊旺季，全支付今夏重磅推出跨海內外夏季回饋計畫，集結熱門通路，讓每筆消費都爽拿回饋！其中，攜手線上旅遊平...

捐血吃西堤牛排5折！首捐族再加碼送限量沙灘袋

王品集團旗下「西堤牛排」，號召全民挽袖做公益，8月27日至30日推出「熱血接力」捐血活動，到台北、新竹、台中與高雄指定捐...

西堤應援捐血吃5折牛排 首捐族贈限量沙灘袋 挽袖秀肌肉再送松露脆薯

號召全民挽袖做公益，王品集團旗下「西堤牛排」，提供「愛心5折券」鼓勵民眾捐血，8月27日-8月30日活動期間到指定捐血站...

漢堡王「雞塊15塊99、買雞薯條送辣薯球」！必勝客「2款新燉飯」登場

「漢堡王」自即日起至8月25日期間限時推出「買大送小」加碼優惠券。除了現有「8塊雞塊55元」、「10塊雞塊＋中薯99元」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。