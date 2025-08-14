楊柳颱風快閃襲台！燦坤推風災應援方案「小家電免費檢測」

中度颱風楊柳來去匆匆，雖已出海，但其帶來的強風豪雨仍造成部分地區淹水、停電等災情。對此，3C通路商燦坤（2430）發揮企業社會責任，宣布即日起推出一系列「暖心應援方案」，不僅提供受損家電免費檢測、維修優惠，同時祭出多款防災儲能產品與3C家電促銷，協助消費者快速恢復正常生活。

燦坤表示，此次暖心應援方案主要有三，即日起至8月22日止，針對因颱風受潮或泡水的小家電，提供不限品牌、不限消費通路的免費檢測服務，消費者可將受損家電送至全台燦坤門市的「電氣醫院」進行健檢。

若小家電需維修，指定零件則可享9折起優惠。此外，冰箱、洗衣機、電視等大型家電，民眾可透過就近門市即時報修，燦坤專業的「電氣醫生」也提供泡水、受潮家電的處理諮詢服務。

考量到停電是風災常見問題，尤其是家中若有使用醫療器材的長輩，影響更鉅。燦坤也針對此需求推出防災儲能電源，主打能滿足90％家電使用的PHILIPS 1500W新世代旗艦級行動儲能電源（DLP9086CB），限時促銷價45,800元，並加碼登錄送好禮；PHILIPS 300W新世代可攜式快充行動儲能電源（DLP9084CB）也享促銷價11,800元。

為便利民眾汰換受損家電，燦坤也祭出多款3C家電限時特惠與舊換新方案。冰箱／洗衣機全館享8折起，指定商品加贈獨家5年免費延長保固；購買一級節能冰箱可再申請政府節能補助與退稅，最高可省下5,000元。

燦坤也推薦熱銷商品如Panasonic 502公升日製變頻冰箱，暖心促銷價48,960元；LG 15公斤洗脫烘變頻滾筒洗衣機，促銷價39,900元。

電視方面，指定商品享72折起，如Panasonic 65型4K智慧聯網顯示器，會員價僅22,900元。小家電則推出特福廚電舊換新方案，最高現折1,500元，例如Tefal法國特福IH遠紅外線電子鍋舊換新後只要7,490元。

此外，燦坤Apple授權維修中心也提供iPhone、iPad、Mac等裝置免費健檢，並支援代送Apple受損裝置維修享9折優惠，讓受災民眾能以更實惠的價格修復3C產品。詳細活動內容與辦法請洽燦坤官網公告。 燦坤 Apple 授權維修中心限時推出Apple裝置免費健檢服務與全台燦坤門市支援代送Apple受損裝置維修9折。燦坤提供

商品推薦