桃猿職棒主場創寵物樂園16日起預售門票送超值寵物禮包

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
寵物觀賽友善設施包含配置長椅與毛孩專屬休息小屋，讓飼主與毛孩共同觀賞賽事的「看台區」。圖／農業局提供
寵物觀賽友善設施包含配置長椅與毛孩專屬休息小屋，讓飼主與毛孩共同觀賞賽事的「看台區」。圖／農業局提供

桃園市動保處首次在職棒（樂天桃猿主場）規畫專屬寵物友善空間，打造全台首創「棒球場寵物樂園」觀賽新體驗，3大亮點空間包含2樓看台區、1樓室內區、毛孩跑跳區22日（周五）啟用，專區門票16日中午起開放預售，每張門票提供一人及一隻毛孩入場。

16日起開放預售，每張門票提供一人及一隻毛孩入場，平日場次每張350元、假日場次每張500元；購買專區門票還能獲得本土知名寵物品牌汪喵星球專屬大禮包，內含美味零食及「情緒保健肉泥」幫助狗狗在熱鬧的球場中也能感到安心放鬆，總價值超過500元。寵物專區除了完備硬體設施，在軟體面亦備有寵物尿布墊、除臭噴霧、紙巾等，確保毛孩與飼主都能舒適觀賽、無後顧之憂。

動保處也將於22日啟用日起連3天提供免費寵物健檢、狂犬病疫苗及晶片施打，未來也將不定期舉辦。

農業局長陳冠義表示，市府致力落實寵物友善城市，與中華職棒樂天桃猿合作打造全新寵物觀賽友善設施，3大亮點區域搶先曝光，包含配置長椅與毛孩專屬休息小屋，讓飼主與毛孩共同觀賞賽事的看台區，具遮蔽設計與人工草與桌椅，適合毛孩間歇放鬆休息的室內區，以及設置安全圍欄，並設有球棒造型設施，讓毛小孩能安心活動的毛孩跑跳區。

動保處長王得吉表示，基於維護場內秩序與動物安全考量，入場毛孩限於1F毛孩跑跳區，可免牽繩自由移動，於寵物樂園其餘區域需攜帶牽繩及必要安全配備，1樓毛孩跑跳區公共場域，也擬規畫特定時段開放一般民眾使用。

職棒全新寵物觀賽友善設施有毛小孩能安心活動的「毛孩跑跳區」。圖／農業局提供
桃市府與樂天桃猿合作打造全新寵物觀賽友善設施。圖／農業局提供
寵物 毛小孩 狂犬病疫苗

