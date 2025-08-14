快訊

冷氣開兩個月不關！ 兔子24小時吹涼 他分享超省電費帳單「2千有找」

聯合新聞網／ 綜合報導
夏季高溫不斷創新高，有民眾冷氣開24小時不關，結果電費反而還比較省錢。圖／Ingimage
夏季高溫不斷創新高，有民眾冷氣開24小時不關，結果電費反而還比較省錢。圖／Ingimage

炎夏高溫不斷，開冷氣成了日常必備，但收到電費帳單也會很心痛。近日一名網友在Threads上分享，他擔心家裡的寵物兔中暑，冷氣開24小時、兩個月都沒關，收到6到8月的電費帳單只要1837元，貼文一出，令不少網友難以置信。

原po表示，他以為慘了，可能得繳好幾千元電費，結果看到帳單很驚訝。他說今年夏天太熱了，冷氣真的省不得，既然養了牠就要愛牠如己出，人有的牠也必須得有，絕對不能省錢在這個地方，「熱衰竭很可怕」。

原po透露自家用的冷氣品牌為萬士益一級變頻，之前他用的是窗型冷氣，用電很傷，壓縮機狂打，2個月電費都破4500元，現在26坪的室內開著恆溫，維持一定溫度，不要太熱反而比較省電，兔兔也比較舒服，「大幅有感，真的省很多」。

有網友在貼文底下好奇發問，「怎麼可以這麼省？我為什麼電費1萬？」原po也回應，「會不會是常態性的開開關關，這個會很耗電」。還有人表示，「整年沒關，夏季不超過2000，冬季1200左右，一級國際牌」。

內行人則指出關鍵，「冷氣不要一直開開關關反而比較省電，除非要出去超過1、2小時以上」、「我們也是開給貓貓吹，6-10月不關機26-27度，電費真的不貴，才多1千而已」、「溫度不要調太低也是其中一個要點」。

還有其他人表示，「變頻冷氣的電費其實沒有想中的貴」、「果然我換一級變頻是對的」，不過也有人反映，「我一年四季都沒關，超貴欸」、「話說某年我家三台剛換大金變頻的那一年，最高電費破1萬2，我完全不知道為什麼會這樣」。

