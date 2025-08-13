快訊

全支付夏季吃喝玩樂最高回饋50% KKday票券、韓國現代百貨都有加碼

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
全支付「喝一夏！飲料季」清涼登場，回饋最高可達50%。圖／全支付提供
迎戰暑假消費、旅遊旺季，全支付今夏重磅推出跨海內外夏季回饋計畫，集結熱門通路，讓每筆消費都爽拿回饋！其中，攜手線上旅遊平台KKday，從國內到海外旅遊全面啟動回饋模式，預訂交通票券、在地體驗或主題樂園門票，搭配指定銀行帳戶或信用卡付款最高享24%回饋。即日起至8月31日，每週三於全支付APP登錄後不限金額消費，筆筆享5%全點回饋；領取KKday折扣碼，搭配指定支付方式，疊加優惠更划算。

暑假韓國旅遊熱潮超旺，全支付獨家合作「現代百貨」及「大邱Zero Pay商戶」，即日起至9月30日使用全支付帳戶付款，除了免收1.5%海外交易手續費，並享3.5%全點回饋無上限；於韓國24間現代百貨門市單筆滿1,000元，加贈100全點回饋；在大邱所有Zero Pay商戶單筆滿200元，再送50全點回饋。大邱文化振興院更提供台灣旅客免費兌換Tmoney交通卡與Daiso禮品卡，各種體驗一次滿足。

吃吃喝喝也要用全支付，宣布與王品集團合作，至8月31日於「享鴨」、「丰禾」、「莆田」消費滿800元享8%全點回饋，搭配指定銀行帳戶最高14%。攜手Q Square京站時尚廣場推出最高33%全點回饋，Q卡友滿150元再送限量「虎利」小方巾。

炎夏「喝一夏！飲料季」活動集結15大手搖飲品牌，即日起至8月31日登錄活動並使用全支付付款，筆筆享4%全點回饋，輸入優惠碼滿100元再送20全點，每週限1次；國泰世華與元大銀行帳戶用戶可再加碼20全點。凡於喫茶小舖、珍煮丹、台茶1号購買指定飲品，更有機會獲得獨家驚喜小禮。

全支付帳戶付款筆筆享3%全點回饋無上限持續進行中，9月30日前，連結特定銀行帳戶再加碼3%，最高6%並可疊加各通路優惠，從海外旅行、聚餐、購物到手搖飲，回饋不間斷。

全支付攜手KKday，「法國聖米歇爾山中文導覽一日遊」能輕鬆透過全支付結帳，享受豐富回饋。圖／全支付提供
帳戶 大邱 百貨 全支付

