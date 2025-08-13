捐血吃西堤牛排5折！首捐族再加碼送限量沙灘袋
王品集團旗下「西堤牛排」，號召全民挽袖做公益，8月27日至30日推出「熱血接力」捐血活動，到台北、新竹、台中與高雄指定捐血站捐血250cc，即可獲得限量「西堤牛排愛心五折券」乙張。首捐族或一次捐500cc者，還可再加碼「西堤限量沙灘袋」乙個，每日限量50份，送完為止。
「西堤牛排」投入捐血公益已長達22年，是參與台灣捐血公益歷史最悠久的餐飲品牌。今年初與台灣血液基金會、捐血大使千千合作，募集超過3.1萬袋熱血，較去年同期成長四成，為穩定國內血液安全庫存盡份心力。
此外，因應夏季捐血淡季與近期豪雨導致血庫吃緊，「西堤牛排」同步在全台門市發起「挽袖我最型」活動，即日起至9月30日，內用兩客套餐並現場比出「秀肌肉」姿勢，即贈松露脆薯乙份，盼吸引年輕族群與家庭響應，一起用行動守護血液安全庫存。
