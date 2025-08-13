西堤應援捐血吃5折牛排 首捐族贈限量沙灘袋 挽袖秀肌肉再送松露脆薯
號召全民挽袖做公益，王品集團旗下「西堤牛排」，提供「愛心5折券」鼓勵民眾捐血，8月27日-8月30日活動期間到指定捐血站捐血，可獲得限量西堤牛排愛心五折券1張，首捐族或是捐贈500cc再加贈西堤沙灘袋1份。「西堤牛排」全台門店也熱情響應，即日起到9月30日到店挽袖比出秀肌肉動作，內用消費2客套餐，即贈松露脆薯1份。
連續22年投入捐血公益的「西堤牛排」，是參與台灣捐血公益歷史最悠久的餐飲品牌。年初再度攜手台灣血液基金會、捐血大使千千鼓勵民眾踴躍捐血，引發廣大迴響，成功募集超過3.1萬袋愛心熱血，較去年同期募集數成長4成，為穩定國內血液安全庫存盡份心力。
夏季天氣炎熱，降低民眾出門捐血意願，是血液募集的傳統淡季，加上近日中南部連日豪雨，各捐血中心各種血型庫存量偏低，面臨缺血壓力。「西堤」再推出挽袖我最型活動，透過門市響應擴大宣傳，邀請民眾共同加入捐血行列。即日起到9/30，到「西堤」全台門店，內用2客套餐、現場挽袖秀肌肉，即送人氣招牌松露脆薯1份，希望吸引更多年輕族群與家庭響應公益，一起將愛心化為實質力量。
8/27-8/30展開熱血接力，活動期間到台北、新竹、台中與高雄指定捐血站挽袖捐血，捐血250cc可獲得「西堤牛排愛心五折券」1張。若為首次捐血者或捐血500cc者，除五折券外，再加贈「西堤限量沙灘袋」1份，每日限量50份，送完為止。(指定合作捐血站點以西堤牛排官網所列清單為準)
