漢堡王「雞塊15塊99、買雞薯條送辣薯球」！必勝客「2款新燉飯」登場

「漢堡王」自即日起至8月25日期間限時推出「買大送小」加碼優惠券。除了現有「8塊雞塊55元」、「10塊雞塊＋中薯99元」、「10塊雞塊＋大洋蔥圈＋中薯＋飲料149元」等方案之外，再限時推出「10塊雞塊99元」的優惠，再加送「5塊雞塊」，一次可以享受15塊雞塊。另外購買「雞薯條8入」享優惠價69元，再送「辣薯球（小）」，讓民眾一次享受兩種點心的滋味。

必勝客旗下義式飯麵品牌「Pasta Hut」，今夏升級推出2款「私廚系列」新品。其中「松露鮮蝦干貝燉飯」使用干貝、鮮蝦海味搭配鮮奶油、牛肝菌與松露熬煮而成的濃郁醬汁，適合海鮮控品嚐，單點189元。另款「炙燒嫩雞腿紅醬燉飯」則以炙燒雞腿肉、培根，搭配經典波隆那肉醬，單點189元。慶祝新品上市，加價25元起，可升級L經典套餐；加價80元起，升級XL豪華套餐。

此外，PK雙饗卡APP訂購Pasta Hut燉飯、義大利麵任一口味，加1元就享副食3選1。

繼「黃金鱈魚塊」之後，必勝客今夏再推全新副食「鮮貝魷魚棒」，選用北冰洋鱈魚漿、南美魷魚漿、扇貝丁等三種海味結合，可搭配燉飯還是單獨享用，單點65元，加購價59元。 漢堡王推出雞薯條、雞塊等限時優惠。圖／漢堡王提供

