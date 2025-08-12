漢堡王「雞塊15塊99、買雞薯條送辣薯球」！必勝客「2款新燉飯」登場
「漢堡王」自即日起至8月25日期間限時推出「買大送小」加碼優惠券。除了現有「8塊雞塊55元」、「10塊雞塊＋中薯99元」、「10塊雞塊＋大洋蔥圈＋中薯＋飲料149元」等方案之外，再限時推出「10塊雞塊99元」的優惠，再加送「5塊雞塊」，一次可以享受15塊雞塊。另外購買「雞薯條8入」享優惠價69元，再送「辣薯球（小）」，讓民眾一次享受兩種點心的滋味。
必勝客旗下義式飯麵品牌「Pasta Hut」，今夏升級推出2款「私廚系列」新品。其中「松露鮮蝦干貝燉飯」使用干貝、鮮蝦海味搭配鮮奶油、牛肝菌與松露熬煮而成的濃郁醬汁，適合海鮮控品嚐，單點189元。另款「炙燒嫩雞腿紅醬燉飯」則以炙燒雞腿肉、培根，搭配經典波隆那肉醬，單點189元。慶祝新品上市，加價25元起，可升級L經典套餐；加價80元起，升級XL豪華套餐。
此外，PK雙饗卡APP訂購Pasta Hut燉飯、義大利麵任一口味，加1元就享副食3選1。
繼「黃金鱈魚塊」之後，必勝客今夏再推全新副食「鮮貝魷魚棒」，選用北冰洋鱈魚漿、南美魷魚漿、扇貝丁等三種海味結合，可搭配燉飯還是單獨享用，單點65元，加購價59元。
🌀最新颱風動態
▪️整理包／颱風假放不放？楊柳撲台來勢洶洶 13日停班課區域一覽
▪️楊柳颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 5平台吸眾人朝聖報現況
▪️有颱風假？楊柳颱風最新各地侵襲機率曝、3地達97% 今將海陸警齊發
▪️侵台颱楊柳明天登陸恐達中颱中限 粉專：已可見「雲捲風眼」若隱若現
▪️中颱楊柳恐強風豪雨1張圖看「風險區」 淹水警戒和易致災地區曝
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言