颱風楊柳逼近 全聯、家樂福、愛買、超商備貨翻倍推優惠迎採買潮

颱風楊柳持續朝台灣前進，預計將在花東登陸，各地嚴正以待，各大量販、超市與超商皆增加備貨量備戰，因應颱風來臨時民眾的採買需求。

全聯、大全聯因應民眾採買需求，除增加備貨量外，也推出多項商品促銷。全台超過1,200間全聯門市，針對需求最高的生鮮商品，整體蔬菜備貨量將增加1倍，即日起至8月21日蔬果、魚肉、調理熟食、甜點祭出優惠，讓民眾採買省荷包。

8月14日前「有機鴻喜菇/有機雪白菇/舞菇(好菇道)」單包特價28元，任2件48元，一包平均24元、「紅蘿蔔(產銷履歷)」單包特價42元。居家防颱備齊海陸好料，即日起至8月14日「鮮凍大白蝦」單盒特價169元、「挪威鹽鯖魚切片」單包特價69元、「台灣桂丁土雞切塊」單盒只要175元，在家吃鍋必備「澳洲牛肩里肌火鍋肉片」每100公克特價76元。

家樂福生鮮蔬果持續保持供應，由於前次颱風與大雨，蔬果栽種待需時間生長，產量方面皆與農民持續溝通與進貨，主要在葉菜、花果類（例如：小黃瓜、牛蕃茄等），建議可購買貨量備足的根莖類菇菌類生鮮商品。

家樂福防颱專區持續備足提供防災包、打掃用具、電池、手電筒與基本乾糧，統計以往颱風前夕，熱購商品排行：生鮮蔬果、泡麵、零食餅乾、飲料(含水)、冷凍水餃、啤酒等，適逢中元節開檔，期間限定零食餅乾澎湃箱、特規版、量販包備貨充足，包含飲料、泡麵、米、冷凍商品（水餃）皆比平日貨量多三～四成以上，並且超過200多支熱購商品享買1送1、二件省更多、加價購等優惠。

愛買大幅拉高商品庫存，從生鮮、冷凍品一口氣備貨到平日的三倍，務求讓民眾在風雨前夕，依舊能輕鬆採買、快速帶走所需物資。

因應消費者採購需求，愛買量販店不論是蔬果、肉品、海鮮，以及冷凍泡麵等商品都有相關優惠。其中，愛買APP會員購買泡麵/麵條/米粉/冬粉全系列商品單筆滿399元還送40元電子現金折價券。

超商方面，7-ELEVEN於颱風季節陳列大量民生物資用品，並針對限定門市額外設置防颱專區，包括罐頭、袋裝泡麵、生麵、米、大罐瓶裝水等加強門市備貨量；生鮮蔬果品項亦較平日提升約兩成備貨量，同時更針對離島地區門市導入凍轉藏商品，提供消費者蔬菜、水果及冷凍肉品等多元選擇，即時滿足颱風天採買所需。

鎖定宅家食飲需求，門市即日起至9月2日前推出統一H2O純水(1500ml)2瓶39元、純喫茶650ml全系列任選第2件88折；8月19日前原萃日式綠茶580ml(四入)特價86元/組、每朝健康綠茶650ml(四入)特價105元/組，微波即食的7-ELEVEN「御料小館」冷凍指定商品享2入95折、4入88折優惠；指定家庭號大容量鮮奶、調味乳、優酪乳、果汁等單件特價再加贈OPENPOINT點數7點；統一指定豆米漿則有單件85折、2件8折；泡麵則是即日起至9月16日止推出包含拉麵道第2件7折、來一客第2件79折等優惠。

萊爾富推出兩波「防颱安心購」活動，祭出多項民生必備商品優惠，從泡麵、零食、飲品，到冷凍食品與寵物餐點，幫助民眾輕鬆備糧、就近補貨，安心面對颱風來襲。

第一波防颱優惠，限時一天，眾多優惠商品包含：大品客洋芋片任2件104元、義美小泡芙盒裝系列任2件61元；飲品部分，原萃冷萃茶450ml系列第2件只要10元。

第二波防颱優惠從8月13日至9月9日止，包含多種泡麵、餅乾以及飲品優惠，首先是在家防颱絕對不能少的泡麵，味味A大碗麵系列任2件65元、双響泡系列任2件也只要60元、維力炸醬麵重量碗任2件62元。想吃其他熱食也可以選擇桂冠盒飯麵系列任2件88折。飲品部分颱風必備礦泉水：樂法pH8.0鹼性離子水1480ml任選第2件10元優惠。

商品推薦