滿300折40！「壽司郎」首進淡水 極上鮪魚大腹40元、深海紅蟹35元

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
「壽司郎」首度進駐淡水，開設「壽司郎淡水新市店」。圖／壽司郎提供
自日本登台的連鎖迴轉壽司「壽司郎」，自即日起開設「淡水新市店」，乃是全台第51間，同時也是淡水首間分店。為慶祝新店開幕，限量推出「極上鮪魚大腹40元」、「水煮深海紅蟹35元」、「黑糖蜜黃豆粉霜淇淋30元」等系列優惠，還有滿額送資料夾、滿300折40等不同優惠。

新開幕的壽司郎淡水新市店，鄰近淡海輕軌綠山線淡水行政中心站，為新北第10間、淡水首間分店。店內總坪數143.5坪，提供228席座位，並設有汽車、機車停車位。餐點同樣提供招牌壽司、創意副餐、精緻甜點到日式拉麵等多樣化選擇。

慶祝新店開幕，即日起推出「極上鮪魚大腹40元」限定產品，另外8月18日起，推出「水煮深海紅蟹35元」、「黑糖蜜黃豆粉霜淇淋30元」等限量優惠產品。此外，8月11日起，單筆消費滿300元，贈送開幕限定資料夾1個，送完為止；8月11日至8月17日期間，消費滿300元，並完成社群任務，即可享「現折40元」，滿600即可現折80元，以此類推。活動期間消費滿350雸，贈送「壽司郎折價券小卡」1張，內含40、60、80元滿額折價券，送完為止。

「黑糖蜜黃豆粉霜淇淋」限時優惠價30元。圖／壽司郎提供
「極上鮪魚大腹」優惠價40元。圖／壽司郎提供
「水煮深海紅蟹」優惠價35元。圖／壽司郎提供
