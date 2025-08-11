麥當勞「麥脆鷄腿、勁辣鷄腿堡」2件99元！拿坡里「披薩買1送1」

即日起至8月22日期間，麥當勞限時於平日時段推出「雙鷄99」活動。其中8月11日至8月15日，經典的「麥脆鷄腿」原價2件126元，優惠價2件99元。除此之外，8月18日至8月22日，「勁辣鷄腿堡」2件特價99元，原價156元，現享63折優惠。每人每次最多可購買4組（共8件）。

「拿坡里披薩．炸雞」即日起推出兩款全新口味，其中「金賞烏魚子披薩」主打黃金鹹香路線，烏魚子搭配洋蔥與濃郁起司，帶來豐富鹹香層次。「濃起司五重派對披薩」則使用5種起司堆疊，香氣濃郁。

8月11日至9月3日期間，凡購買「金賞烏魚子披薩」或「濃起司五重派對披薩」，每個490元，並贈任一口味大披薩1個（價值390～490元）。另外「酥炸三角骨桶＋3瓶啤酒」，原價596元，特惠價299元。 麥當勞限時推出「雙鷄99」平日優惠。圖／麥當勞提供

