苗栗縣環保局8月起推出「環保夜市」限時優惠活動，鼓勵民眾逛夜市時自備環保杯、餐盒，除了以實際行動支持減塑生活，還可折現5元，省錢又環保。

環保局廢棄物管理科表示，夜市擁有台灣最具代表性的庶民美食文化，也是許多人夜晚放鬆、享受美味的首選場域。為推廣綠色消費、減少一次性餐具使用，苗栗縣環保局今夏推出「環保夜市」限時優惠活動，讓環保成為全民潮流。

環保局指出，這次活動從8月起至10月31日，串聯苗栗縣三大人氣夜市，包括頭份建國夜市、苗栗英才觀光夜市及後龍夜市。民眾只要自備環保餐盒或環保杯，在配合的活動攤位消費時，掃描QR Code填寫簡單表單，即可現折5元，不但省錢、又能做環保。參與合作攤商資訊可至「苗栗縣政府環境保護局資緣幸福小站」（https://reurl.cc/XLb4Wa）查詢，活動方式簡單，人人都能輕鬆響應。