苗栗8月起推出「環保夜市」限時優惠 逛三大夜市自備餐具可折現5元

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣環保局8月起串連頭份建國夜市、苗栗英才觀光夜市、後龍夜市推出「環保夜市」限時優惠活動。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣環保局8月起推出「環保夜市」限時優惠活動，鼓勵民眾逛夜市時自備環保杯、餐盒，除了以實際行動支持減塑生活，還可折現5元，省錢又環保。

環保局廢棄物管理科表示，夜市擁有台灣最具代表性的庶民美食文化，也是許多人夜晚放鬆、享受美味的首選場域。為推廣綠色消費、減少一次性餐具使用，苗栗縣環保局今夏推出「環保夜市」限時優惠活動，讓環保成為全民潮流。

環保局指出，這次活動從8月起至10月31日，串聯苗栗縣三大人氣夜市，包括頭份建國夜市、苗栗英才觀光夜市及後龍夜市。民眾只要自備環保餐盒或環保杯，在配合的活動攤位消費時，掃描QR Code填寫簡單表單，即可現折5元，不但省錢、又能做環保。參與合作攤商資訊可至「苗栗縣政府環境保護局資緣幸福小站」（https://reurl.cc/XLb4Wa）查詢，活動方式簡單，人人都能輕鬆響應。

苗栗縣環保局表示，夜市雖是在地文化與美食的代表，卻同時是一次性餐具使用最頻繁的場域之一，希望藉由這項活動，引導民眾從日常外食行為開始實踐綠色生活，逐步減少垃圾的產生，呼籲大家「逛夜市帶容器，吃美食更環保！」一起為打造乾淨、永續的美麗家園盡一份心力。

苗栗市英才觀光夜市8月起推出「環保夜市」限時優惠活動。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣環保局8月起串連頭份建國夜市、苗栗英才觀光夜市、後龍夜市推出「環保夜市」限時優惠活動。圖／苗栗縣政府提供
苗栗縣環保局8月起串連頭份建國夜市、苗栗英才觀光夜市、後龍夜市推出「環保夜市」限時優惠活動。圖／苗栗縣政府提供
