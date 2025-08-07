8月8日限定「星巴克買一送一」！加碼OPENPOINT點數10倍送

Love Dad優惠再現。星巴克於父親節（8/8）11:00至20:00推出好友分享日，當天購買兩杯大杯（含）以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。此活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務。活動詳情需依星巴克網站公告為準：https://reurl.cc/GNKXEv。

此外，8/10(日)以前，於星巴克實體門市單筆消費滿888元，於結帳前主動出示uniopen會員條碼，即可享有OPENPOINT點數10倍送。含會員基本點回饋率0.33%+活動加贈點2.97%，單一會員、單一通路回饋上限200點。

父親節另有「石斛蘭滿額贈」活動，8/8單筆消費金額滿1,688元，即可獲得空運進口石斛蘭乙支。