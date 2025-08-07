暑假4大樂園最終優惠！爸爸免費、買大送小 學生也有0元專案

暑假最後召集！各家樂園搭配暑假尾聲與父親節推出多種專案，除了父親免費、買大送小，還有學生0元優惠，8月玩樂園可大省一筆。

六福村暑假限定的「光之祭典」，每逢周末晚間盛大登場，滿天絢爛煙火在阿拉伯皇宮上空綻放，長達300秒的高空煙火點亮整座樂園，震撼又夢幻。園區貼心推出「爸爸我愛您」父親節專屬優惠，8月8日至8月10日限時3天，只要爸爸和子女一同入園，爸爸可享免費暢玩，同行親友也能享每人799元的優惠價入園。

今年六福村迎來46周年，即日起至8月10日另有系列好康。8月10日出生的壽星、憑證件可免費玩；即便不是壽星，只要身分證號、出生年月或戶籍地址中含有「8、1、0」其中任一碼，就能以599元暢玩主題遊樂園、450元暢玩水樂園。

暑假已經過了一半，遠雄海洋公園火力全開，暑期限定活動「2025海洋冰風暴5－怪獸聯盟最終戰」，打造全台唯一以10米高水上哥吉拉為核心的主題體驗，融合戲水池互動，帶來全新的涼夏盛會。另重磅祭出「學生青春價最低0元起」限時優惠，即起至9月14日，凡年滿13至22歲的學生族群，只要符合任一條件，即可享有專屬學生優惠方案：持動滋券全額支付購票，入園直接0元（若動滋券金額不足500元時，現場需補差價）。若出示有效學生證，則可享有青春價500元。

花蓮海洋公園也推出結合交通的「山海玩透透」，不論是搭乘熱氣球，或是花東線（花蓮、台東）任一段火車票，即日起至9月14日，憑票即享520優惠門票暢遊海洋公園。9月14日前，於園區遠雄海洋公園網路商城購買全票，優惠價830元，再享免費攜帶一位12歲以下孩童入園，相當於「買大送小」。8月31日前，凡設籍花蓮（或身分證字號為U開頭），現場臨櫃購票優惠價555元，同樣可免費攜帶一位12歲以下孩童入園。

●劍湖山 動滋券、壽星、原住民或爸爸們都有優惠

劍湖山世界水陸一票暢玩優惠至8月底。水陸設施包含最刺激的三飛：飛天潛艇G5、擎天飛梭、衝瘋飛車，闔家歡樂的幸福摩天輪、兒童玩國，到清涼消暑的小威の海盜村水樂園，以及今年特別加碼「氣墊濕樂園」，讓大人小孩都能盡情放電。此外，使用動滋券可享門票買一送一；當日壽星門票100元、當月壽星門票399元；原住民與新住民憑相關身分證明文件，可享雙人同行798元的優惠。兩人入住五星級度假大飯店一晚含雙人早餐，每房2,599元起。

因應父親節的到來，8月7日至8月10日、只要在樂園現場購買乙張599元優惠票，爸爸即享免費入園。

●麗寶加價100元暢玩 福容飯店餐宿、樂園全包7,666元

麗寶樂園暑假限定「海陸空三選二」，只要加價100元，就能暢玩雙樂園或搭摩天輪，還有麗寶國際賽車場超人氣的自駕賽道體驗與賽事。麗寶福容大飯店「一泊一食+樂園門票專案」優惠價7,666元。麗寶OUTLET MALL各大品牌也推出父親節專屬優惠。