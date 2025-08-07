暑假最後一波 馬拉灣門票買一送一午後雙人899元

不少人七月分因雨取消旅遊行程，讓出遊興致全泡湯，暑假剩下不到一個月，麗寶樂園渡假區8月優惠再升級，馬拉灣午後票雙人只要899元，麗寶OUTLET MALL新櫃登場，還有hahababy路跑報名專屬住宿折扣與演唱會卡司釋出，這個八月，就是要讓你一次把吃喝玩樂購全解鎖。

響應馬拉灣25週年，即日起至8月31日，原價899元的全票，凡13:00後入園，馬拉灣雙人只要899元，等同於買一送一！除了體驗「大海嘯」、「巫師飛艇」等多種刺激設施之外，暑假還有免費冰品刮刮樂、霜淇淋濟濟樂挑戰、夢幻「白日夢沙灘」，每週五六日更舉辦粉紅泡泡派對，閉園前還有終場火舞秀，讓你嗨翻整個夏天。

麗寶OUTLET MALL 8月份也迎來多間人氣品牌新櫃登場，為暑假增添更多驚喜滋味！8月8日至10日，「Mister Donut」祭出任選7入甜甜圈僅218元超值組合，還有可爾必思買一送一，讓甜點控大呼過癮；「COLD STONE酷聖石冰淇淋」即日起至8月10日推出開幕限定優惠，大杯冰淇淋買一送一；複合女鞋品牌「NEW STEP」旗下匯集MAGY、ORIN、CHOiCE、TAS、DIANA等人氣女鞋，於8月8日正式開幕，全館消費滿3,000折300元、滿5,000折550元，限時優惠千萬別錯過。