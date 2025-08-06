三商炸雞「買6送6」、肯德基「6塊炸雞＋6顆蛋撻」333！父親節享優惠

自8月7日至8月20日期間，全台「三商炸雞」門市同步推出父親節優惠方案，凡外帶「3隻義式雞腿」就贈送「3塊黃金山賊炸雞」，原價420元，優惠價210元，加購第二組優惠價188元，等於「6隻義式雞腿＋6塊黃金山賊炸雞」，優惠價398元，現享4.7折。除此之外，活動期間「唰嘴無骨雞塊」買1送1，原價198元，特惠價99元。

「三商巧福」、「三商鮮五丼」特別推出父親節優惠，自8月8日至8月10日，至三商巧福門市消費「超大盛牛肉壽喜飯＋現燙青菜＋超值杯飲料」，即贈送「番茄肉醬乾拌麵」，原價365元，特價270元。套餐搭配超值杯飲料，還可獲得雙重驚喜刮刮卡，有機會將經典「偉士牌摩托車」騎回家，也有機會獲得「露營體驗之旅」，來場放鬆的親子假期。

活動期間至「三商鮮五丼」門市消費「菲力豬排丼＋胡麻花椰菜＋杯裝飲料」，就送「招牌牛丼」，原價390元，特價288元。其中菲力豬排丼提供「卡滋蛋香」、「濃郁咖哩」與「微辣麻婆」三種風味任選，讓民眾一次享受兩種丼飯風味。