父親節怎麼送？Global Mall 金飾、刮鬍刀、按摩椅熱賣 回饋最高6%

時序進入8月，暑假已過半，Global Mall7月買氣、人氣同步升溫，整體業績增長近5%，其中受惠於新居入厝與暑期家庭出遊熱潮，帶動電視、冰箱、智能吸拖吸塵器等大小家電，以及沙發傢俱、親子服飾等品項銷售大幅成長，單筆採購家電組合甚至上看近20萬元。

本周迎來父親節送禮商機，再加碼力推「孝親五感送禮指南」，依主力購禮預算5,000至20,000元推薦各式熱銷排行好禮，從保值金飾、實用智能家電到休閒健康商品一應俱全，力推優惠7折起，同時還可搭配「夏日卡有利」活動，即日起至8月31日刷指定銀行信用卡單卡累計滿15,000元享4%回饋、滿30,000元享5%，使用Global Mall聯名卡再加碼1%，最高可享6%回饋，可於全台實體八店及環球Online享同步累積消費。

此外，新北中和再加碼，購買指定家電、健康器材8月8日前單筆滿10,000元最高送1,500元電子商品禮券，另新北中和、桃園A8、屏東市即日起至8月13日推刷聯名卡於UNIQLO、宜得利、MUJI當日單筆消費滿2,000元送100元電子商品禮券，供民眾選購最有感的禮物，表達對父親深厚愛意。

迎接父親節到來，送禮不僅重實用，也講究質感與貼心。Global Mall觀察今年父親節送禮趨勢，最受歡迎的五大類選購商品包括智能3C產品、刮鬍刀、金飾、旅遊休閒配件及健康舒壓商品，購禮預算多集中於5,000至20,000元之間。全面搶攻送禮商機，Global Mall加碼推「孝親五感送禮指南」，依據不同預算推薦多款父親節人氣好禮，從金飾手鍊、智能手機、音響、輕巧刮鬍刀、到旅遊休閒背包，以及健康舒壓按摩椅、跑步機等推優惠7折起，提供為送禮煩惱的消費者快速選購合適的禮物。

父親節送禮首選兼具實用與保值價值，金飾與電動刮鬍刀成熱銷焦點。其中招財金飾手鍊大受青睞，單周熱賣超過10組，帶動業績成長逾10%。而結合輕巧設計與多場景使用的便攜型電動刮鬍刀，也因應近年旅遊風氣盛行成為送禮新寵。

而針對注重生活品質的爸爸，智能3C產品包括平板電腦、智慧型手錶與家庭劇院音響受喜愛，不僅升級爸爸的視覺、聽覺享受，還能透過AI功能進行健康監測、紀錄運動等，同時具娛樂與實用性。

此外，隨著旅行、出遊頻率提升，休閒配件如太陽眼鏡、斜背包、休閒襯衫及潮流運動鞋等也受歡迎，成為風格型爸爸展現視覺品味必備的穿搭單品；另健康舒壓類商品也同樣搶手，包括5-8萬元的多功能按摩椅、血壓計、咖啡機，以及香水與潔膚保養組等皆熱銷成長超過10%。