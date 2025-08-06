父親節請老爸吃好料！王品牛排送龍蝦、阪前招待蠔、藝奇贈鮭卵牡蠣

今年父親節快幫爸爸刷存在感，吃頓美味大餐感謝爸爸辛苦付出。「王品牛排」、「阪前鐵板燒」及「藝奇日本料理」推奢華海味慶祝父親節。「王品牛排」即日起到8月29日，推出平日內用2客套餐，姓名同音「王」、「品」、「謝」、「禮」任一字，款待千元龍蝦。即日起到8月31日，「阪前」推出平日消費2客套餐，並拍照打卡就招待茶燻廣島蠔。即日起到8月31日，到「藝奇」消費任一客套餐，符合爸爸身分者，就贈菜牡蠣雙味佐鮭魚卵。截至7月底，三品牌父親節訂位八成滿。

帶爸爸享用美味大餐，「王品牛排」以「謝」之名，藉美味餐點、贈菜款待，傳遞致謝心意。可品嚐與義籍主廚Lino Sauro聯名限定菜色「美國菲力佐奧利塔西西里橄欖油」佐以煙燻番茄橄欖醬與義式香料醬，現場桌邊服務淋上義大利空運橄欖油，增添桌邊儀式感。「日本A5和牛佐綠胡椒醬汁」綠胡椒的清新辛香融入豐潤的gravy醬汁，與頂級和牛的演出相得益彰。即日起到8月29日平日限定，名字同音「王、品、謝、禮」，內用2客套餐，款待法式焗龍蝦1隻(價值$1,089元)。父親節民眾訂位踴躍，像是最新開幕的高雄裕誠店目前已有八成滿。

過父親節大飽口福又有儀式感，到「阪前」絕對能大滿足。《網路溫度計DailyView》調查，「阪前」以日本A5黑毛和牛、龍蝦二吃、南非活鮑魚等頂級食材，及獨家日式稻燒技法及職人料理演繹，榮獲「十大日式款待系頂級鐵板燒餐廳」推薦第1名。感謝父親辛苦付出，品牌推出雙重好禮，即日起到8月31日，平日到店消費二客套餐，並拍照打卡就招待茶燻廣島蠔。還可以499元加購極上帝王蟹腳，讓寵愛爸爸更升級。

日料品牌「藝奇」用整桌極炙鮮美寵愛爸爸，即日起到8月31日，帶爸爸到「藝奇」內用任一套餐就送牡蠣雙味佐鮭魚卵(市價$480)，嚴選帶殼牡蠣佐濃醇牡蠣醬、鮭魚卵，交織鮮香鹹潤，一口嚐盡海味精華。讓父親享受加倍，點980元(含)以上套餐、加價199元，立即享有極鮮鮪魚大盛，嚴選南方鮪和現流鮪魚展現四款夏日鮮味，是海鮮控爸爸必點菜色。