CoCo仙草凍乳買1送1！清心「變種吉娃娃聯名杯」登場　再送小燈箱

繼推出「羽衣蘋安杯」後，「CoCo都可」再推出全新超級食物果飲「紅果蘋安杯」，嚴選紅肉火龍果、新鮮蘋果為基底，加入檸檬汁提味，再配上超級食物奇亞籽，層層打造出酸甜清爽的夏日果飲，中杯售價69元。8月11日起，每週一臨櫃購買，可享優惠價49元。

為幫盛夏消暑，8月6日CoCo針對品牌好友日，推出「手作仙草凍乳 第二杯0元」優惠，活動當日打開CoCo官方Line帳號即可領取優惠券，原價每杯70元。另外8月8日父親節，臨櫃購買「粉角奶茶」，限時優惠2杯88元。

「清心福全」今夏特別攜手當紅圖文IP「變種吉娃娃」，限時推出9款聯名紙杯，每款杯身印有「好吉杯語錄」，以變種吉娃娃的厭世感，復刻出「暑假睡到自然醒」、「早上補眠」、「熬夜充電」、「開學前瘋狂趕暑假作業」等熟悉的現實場景，讓人會心一笑。

除此之外，迎接品牌38週年，8月8日清心福全將再次推出「紀念小燈箱」，以圓型招牌，重現清心墨綠色LOGO。燈箱側面附有磁鐵，可以吸附在冰箱、辦公桌上。8月8日上午11:00起，凡單筆消費150元，即可以85元加購1個，滿300元則直接贈送1個，（單筆消費滿600元贈送2個，以此類推），數量有限，贈完為止。

「大茗本位製茶堂」今夏跨界聯名，攜手板橋布丁仙人「Mr.Moan莫恩先生」，共同推出全新濃郁系甜品「酪梨奶蓋鐵觀音布丁」，以酪梨奶蓋為靈感，將酪梨生乳捲搭配上鐵觀音布丁，並且淋上酪梨鮮奶油，最後再以椪糖脆點綴，整體具有酪梨的油脂香氣與茶韻，口感豐富具有綿密甜香。