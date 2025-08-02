好市多「星巴克之父」精品咖啡豆限時促銷！會員狂掃4包 網曝特價原因
美式賣場好市多因經濟實惠的價格，深受不少台灣人喜愛。一名網友分享，近期在好市多發現一款精品咖啡豆正在做促銷，一包便宜100元。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」表示，近期好市多重新上架一款精品咖啡豆「PEET'S MAJOR DICKASON'S」，原價1包699元，現在正在做促銷，每包折扣100元，1包只要599元，他也提醒「有在追這款咖啡豆的朋友別錯過」。
貼文一出後，不少網友都表示「很久沒看到了」、「上周才去買原價699元」、「看到直接買4包」、「昨天有看到，但是可能存放太久了，所以才特價、因保存期限只有半年左右」、「這款是深度烘培，比較適合泡拿鐵」。
不過，也有部分網友不推，指出「這咖啡豆算深焙，我不愛」、「喜歡淺焙或中焙豆，這款不是我的菜」、「大家說他是星巴克的爸爸，但是實際喝起來星巴克法式烘培比較好喝」。
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