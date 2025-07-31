爸爸免費玩六福村！8月8日10日攜子女同遊 再享3人同行價799元
父親節即將來臨，六福村推出自8月8日至8月10日，只要爸爸和子女一同入園，爸爸本人可免費暢玩六福村，同行的親友也能以優惠價799元入園(最多三位)，一起暢玩多種刺激設施，還能和動物明星近距離互動。
六福村指出，時逢六福村周年慶與父親節，特別規畫系列活動，其中「爸爸我愛您」優惠，自8月8日到8月10日限時3天，爸爸都能免費入園暢玩，希望爸爸帶著子女、甚至三代同堂一起入園狂歡。此優惠需要爸爸與子女共同入園，並出示身分證，搭配子女身分證、戶口名簿或其他有照片證明文件確認親子關係，爸爸即可享受免費入園優惠 (子女需搭購票一同入園，購票來源不限制平台)。
此外，8月10日剛好也是六福村46周年生日，當天8月10日的壽星從8月1日至8月10日連續10天，都可免費入園，民眾的身分證號、出生年月或戶籍地址裡有「8、1、0」其中任何一碼，就可以599元入園，如想加碼到六福水樂園清涼一夏，也能以優惠價450元暢玩水樂園。
六福村表示，六福村暑期慶典推出「部落狂歡–金夏Punch」，讓你從早嗨到晚、從乾玩到濕，白天有熱情奔放的南島風遊行「守護達努島」，跟著島民踏上奇幻旅程；午後最期待的全台狂歡「音浪水次元」，由DJ現場打碟、水砲齊發，瞬間把廣場變成大型水上舞池，洗去夏日酷暑。夜幕低垂後，「炫光之夜」用燈光舞蹈與音樂點亮整座樂園，全場High到爆；壓軸的「光之祭典」煙火秀更是不能錯過，滿天絢爛煙火映照阿拉伯皇宮，在光影交織下，為夏夜畫下最華麗的句點。
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