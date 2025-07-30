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家電泡水怎麼辦？燦坤推災損電器免費健檢、維修9折 儲能行動電源現省1.1萬

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
即日起至8月10日期間，凡家中有受潮、泡水小家電皆可拿到全台燦坤門市電氣醫院接受免費檢測，受檢商品不限消費通路或保固期限，皆可享免費健檢服務。記者張義宮／攝影
即日起至8月10日期間，凡家中有受潮、泡水小家電皆可拿到全台燦坤門市電氣醫院接受免費檢測，受檢商品不限消費通路或保固期限，皆可享免費健檢服務。記者張義宮／攝影

西南氣流帶來豪雨重創中南部，多地淹水導致家電泡水、電力設施損壞，燦坤3C啟動災後應援方案協助民眾復原。即日起至8月10日，全台燦坤門市「電氣醫院」提供小家電免費健檢，無論購買通路或保固與否皆可送檢，維修時指定零件享9折起優惠。大型家電如冰箱、洗衣機、電視亦可就近門市報修，另提供泡水處理與家電諮詢服務，詳洽服務專線0800-095-885。

為因應斷電危機，燦坤即日起至8月31日推出PHILIPS行動儲能電源優惠，300W款特價11,800元（原價14,900元）、1500W旗艦款現省1.1萬。另針對水源汙染風險，指定淨水器商品享最低7.9折起，舊換新再折1,000元。

多款3C家電同步祭出限時優惠，指定冰箱與洗衣機享8折起，再享獨家5年免費延長保固，並可加價1,999元升級7年延長保固，指定商品刷5大銀行信用卡再享紅利券最高折抵1,800元；購買一級節能冰箱還可申請政府節能補助與退稅，每台最高省5,000元。

電視商品部分，指定機型最低6.5折起，如三星75型4K QLED限時價45,900元，買再享指定好禮2選1、Panasonic 65型4K智慧聯網顯示器特價24,500元、LG 27型移動顯示器降至20,900元，購買指定機型還可享藍牙喇叭、電烤箱、清淨機等限量好禮免費帶回家。

小家電方面，指定風扇最低5.6折起，舊換新再折100元，如東元14吋立扇特價1,099元、舊換新價僅999元，聲寶16吋DC節能立扇舊換新價2,288元。

此外，燦坤Apple授權維修中心即日起至8月8日提供iPhone、iPad、Mac免費健檢，另享Apple裝置代送維修9折優惠，助民眾安心度過災後重建期。

告別斷電危機，燦坤推出防災儲電神器PHILIPS 300W新世代可攜式快充行動儲能電源，限時暖心促銷價11,800元。圖／燦坤提供
告別斷電危機，燦坤推出防災儲電神器PHILIPS 300W新世代可攜式快充行動儲能電源，限時暖心促銷價11,800元。圖／燦坤提供
致災性降雨，燦坤3C家電暖心提供災損家電3大應援方案。圖／燦坤提供
致災性降雨，燦坤3C家電暖心提供災損家電3大應援方案。圖／燦坤提供

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