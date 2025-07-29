這一天生日 竟然可以免費玩六福村10天！現省14,000元

你也是和六福村同一天生日的壽星嗎？那你真的賺到了！今年為了慶祝46周年，六福村特別推出超豪華生日回饋，8月1日到8月10日連續十天，8月10日壽星憑證件來玩，天天都能免費暢玩主題遊樂園，十天全勤衝樂園，現省高達14,000元票價。

就算不是8月10日生日，也別擔心錯過好康。只要你的身分證號、出生年月或戶籍地址裡，有「8、1、0」其中任何一碼，就能以599元（原價1,400元）暢玩主題樂園，六福水樂園也只要450元（原價799元），票價直接腰斬。

六福村自1979年8月10日開園以來，已陪伴無數台灣家庭走過46個夏天。創辦人莊福以「六福村野生動物園」起家，是全台第一座民營、也是唯一的放養型野生動物園，占地73公頃，讓獅子、老虎、白犀牛等動物能在更自然的環境自在活動。於1990年起，為了回饋社會大眾並響應政府提升休閒旅遊環境，開始規劃六福村主題遊樂園，以世界各地知名特色人文風情區為主幹，包括「美國大西部」、「南太平洋」、「阿拉伯皇宮」及「非洲部落」等四大主題村，地約100公頃，於1994年6月起陸續完工。

六福村主題遊樂園設有許多知名設施，像是全球第二座&亞洲唯一的「笑傲飛鷹」，吸引國內外名人、節目造訪體驗拍攝；還有全國最大人工河道「大峽谷急流泛舟」、雙重體驗旅程設計「火山歷險」、知名設施「大怒神」與360度正反向旋轉之「風火輪」等多項設施。從動物生態到刺激設施，六福村陪伴一代又一代人成長，今年盛夏，也將以最熱鬧的派對和煙火，與大家一同慶祝。

除了周年慶超殺優惠，六福村暑期慶典「部落狂歡–金夏Punch」，讓你從早嗨到晚、從乾玩到濕。白天有熱情奔放的南島風遊行《守護達努島》，跟著島民踏上奇幻旅程；午後最期待的全台狂歡《音浪水次元》，由DJ現場打碟、水砲齊發，瞬間把廣場變成大型水上舞池，洗去夏日酷暑。夜幕低垂後，《炫光之夜》用燈光舞蹈與音樂點亮整座樂園，全場High到爆；壓軸的《光之祭典》煙火秀更是不能錯過，滿天絢爛煙火映照阿拉伯皇宮，在光影交織下，為夏夜畫下最華麗的句點。