快訊

吃飯目睹員工被搧巴掌！她留負評揭真相卻被刪 網教一招保住評論

快斷了！廬山鋼便橋引道岌岌可危 驚悚空拍曝光居民憂心

遭爆新光醫院副院長溫馨接送 主播徐韻翔首發聲了

這一天生日 竟然可以免費玩六福村10天！現省14,000元

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
六福村加碼《光之祭典》高空煙火秀，滿天絢爛煙火映照阿拉伯皇宮，為夏夜畫下最華麗。六福／提供
六福村加碼《光之祭典》高空煙火秀，滿天絢爛煙火映照阿拉伯皇宮，為夏夜畫下最華麗。六福／提供

你也是和六福村同一天生日的壽星嗎？那你真的賺到了！今年為了慶祝46周年，六福村特別推出超豪華生日回饋，8月1日到8月10日連續十天，8月10日壽星憑證件來玩，天天都能免費暢玩主題遊樂園，十天全勤衝樂園，現省高達14,000元票價

就算不是8月10日生日，也別擔心錯過好康。只要你的身分證號、出生年月或戶籍地址裡，有「8、1、0」其中任何一碼，就能以599元（原價1,400元）暢玩主題樂園，六福水樂園也只要450元（原價799元），票價直接腰斬。

六福村自1979年8月10日開園以來，已陪伴無數台灣家庭走過46個夏天。創辦人莊福以「六福村野生動物園」起家，是全台第一座民營、也是唯一的放養型野生動物園，占地73公頃，讓獅子、老虎、白犀牛等動物能在更自然的環境自在活動。於1990年起，為了回饋社會大眾並響應政府提升休閒旅遊環境，開始規劃六福村主題遊樂園，以世界各地知名特色人文風情區為主幹，包括「美國大西部」、「南太平洋」、「阿拉伯皇宮」及「非洲部落」等四大主題村，地約100公頃，於1994年6月起陸續完工。

六福村主題遊樂園設有許多知名設施，像是全球第二座&亞洲唯一的「笑傲飛鷹」，吸引國內外名人、節目造訪體驗拍攝；還有全國最大人工河道「大峽谷急流泛舟」、雙重體驗旅程設計「火山歷險」、知名設施「大怒神」與360度正反向旋轉之「風火輪」等多項設施。從動物生態到刺激設施，六福村陪伴一代又一代人成長，今年盛夏，也將以最熱鬧的派對和煙火，與大家一同慶祝。

除了周年慶超殺優惠，六福村暑期慶典「部落狂歡–金夏Punch」，讓你從早嗨到晚、從乾玩到濕。白天有熱情奔放的南島風遊行《守護達努島》，跟著島民踏上奇幻旅程；午後最期待的全台狂歡《音浪水次元》，由DJ現場打碟、水砲齊發，瞬間把廣場變成大型水上舞池，洗去夏日酷暑。夜幕低垂後，《炫光之夜》用燈光舞蹈與音樂點亮整座樂園，全場High到爆；壓軸的《光之祭典》煙火秀更是不能錯過，滿天絢爛煙火映照阿拉伯皇宮，在光影交織下，為夏夜畫下最華麗的句點。

票價 動物園 六福村 壽星優惠

延伸閱讀

一晚刷兩場！基隆「雙煙火大秀」7/27登場　「300秒山海煙火＋360秒港灣浪曲」必看攻略

「捏出鮪魚肚」門票享優惠！六福村時尚大挑戰 「解放肚臍」嘜ㄟ通

2025最新「全台遊樂園排行」出爐！贏過劍湖山、六福村　破百萬人次朝聖「實力派樂園」直奔前三

九族文化村39週年「壽星免費、買1送1」！原住民朋友還有490元入園超殺優惠

相關新聞

這一天生日 竟然可以免費玩六福村10天！現省14,000元

你也是和六福村同一天生日的壽星嗎？那你真的賺到了！今年為了慶祝46周年，六福村特別推出超豪華生日回饋，8月1日到8月10...

KKday 推萬元有找 釜山、首爾來回機票5,999元起

根據韓國觀光公社統計，台灣目前已成為韓國第3大觀光客源國，顯示韓國在台旅客心中的高人氣不減。同時，旅遊電商平台 KKda...

身份證有「528」任兩碼！烏魚子、九孔鮑魚吃到飽、免費送牛舌

迎接父親節，馬辣集團集結旗下的10個品牌，推出父親節慶祝活動。8月1日至8月31日期間，凡身份證、健保卡或護照等證件，號...

脆友票選最愛炸雞出爐 繼光香香雞強棒主打「香脆炸雞腿」

脆友票選最愛炸雞出爐了！台式炸雞第一品牌繼光香香雞，強棒主打「香脆炸雞腿」，24日起全台香脆登場。繼光香香雞並與外送平台...

歡慶星巴克DREAM PLAZA開幕「買一送一」！網友笑：新開店不適用

星粉最愛的「買一送一」又來了！此次針對星巴克典藏DREAM PLAZA台北開幕，於7/25（五）11:00～20:00推...

買保溫瓶 送500元咖啡券！「虎牌咖啡地圖」喝遍全台19家風格咖啡廳

瞄準廣大咖啡黑金市場，保溫瓶品牌日本虎牌TIGER首次攜手全台19家指標咖啡品牌，今夏特別推出「TIGER Coffee...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。