KKday 推萬元有找 釜山、首爾來回機票5,999元起

根據韓國觀光公社統計，台灣目前已成為韓國第3大觀光客源國，顯示韓國在台旅客心中的高人氣不減。同時，旅遊電商平台 KKday 統計，2025 年上半年韓國商品銷售較去年同期成長20%，在飛航時數短、航班選擇多，以及 KPOP 熱潮等多重因素帶動下，以短天數、彈性排程為特色的快閃旅遊需求快速攀升，吸引大量追星族、小資族安排 3–5 天的自由行旅程。

隨著赴韓旅遊熱潮持續升溫，KKday 自即日起主打韓國各地優惠機票，涵蓋濟州、首爾、大邱、清州等航點，最低價 5,999 元起。同時也開賣多項下半年熱門活動商品，如釜山煙火節、KPOP演唱會、香港國際熱氣球嘉年華，旅客可提前規劃假期、搶先卡位秋季旅遊。

為把握暑假尾聲旅遊熱潮，KKday 於7月29日至7月31日推出全站限時加碼活動，包含不限金額消費 KKday Points點數3倍送，以及狂撒萬元旅遊金優惠，包括日本、韓國與東南亞機票商品皆享最高滿萬折千起優惠，迷你團系列商品不限金額現折2,000元。

觀察近期旅客前往韓國旅遊，除了觀光外，還會結合追星、購物、美食品嚐或醫美療程，為滿足多元需求，KKday 推出多條韓國各地人氣航點的優惠機票，其中以濟州島、首爾、釜山三地最受歡迎，可選擇搭乘德威航空或易斯達航空，安排 4-6 日濟州島自由行，來回機票價格7,999元起，同步推出濟州島迷你團商品，四人即可成行，每人 22,488元起。南韓第二大城市釜山，因擁有廣安大橋夜景、松島天空步道與傳統市場，成為夏季旅遊熱點，搭配濟州航空與易斯達航空推出的 4-6 日來回機票，優惠價只要7,299元起。

首爾則憑藉 KPOP、時尚、美妝與購物機能，仍是自由行族群最愛城市之一，KKday 提供多元航點出發選擇，包括德威航空松山出發 4-6 日來回9,099元起、台中出發6,999元起，以及濟州航空高雄出發最低5,999元起。此外，若想避開人潮、體驗更悠閒的旅行步調，也可選擇前往中部文化城市清州，以韓屋街區、古城遺跡、手工藝聚落等景點聞名，即日起至10月21日前出發，5日來回機票最低只要5,999元起。

為迎接暑假尾聲與初秋旅遊熱潮，KKday 也同步推出多樣海外大型慶典與特色活動商品，近期已登場韓國最具代表性的夏季盛事「2025 保寧泥漿節」，活動自即日起至8/10舉行，提供門票及接駁專案，售價193元起，持續登場的還有「2025 K-WORLD DREAM AWARDS」，將於8/21於首爾蠶室室內體育場舉辦，最新公布的卡司包括 Stray Kids、IVE、LE SSERAFIM等大勢團體，售價5,355元起。還有最受矚目的「2025 釜山國際煙火節」，將於 11/15點亮廣安里海灘夜空，為年度最具代表性的世界級煙火盛典，已搶先開賣座位區門票，售價1,499元起。

此外，香港將舉辦首屆「香港國際熱氣球節」，於9月4日至 7 日連續四天，現場將集結熱氣球展示、無人機表演、音樂祭、在地美食與攤位遊戲，打造嘉年華般的豐富氛圍，即日起至8月7日，KKday 限時推出早鳥優惠票種再加送GELATO冰淇淋，售價565元起。