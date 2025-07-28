身份證有「528」任兩碼！烏魚子、九孔鮑魚吃到飽、免費送牛舌

迎接父親節，馬辣集團集結旗下的10個品牌，推出父親節慶祝活動。8月1日至8月31日期間，凡身份證、健保卡或護照等證件，號碼內含「5、2、8」任兩碼，並符合活動條件者，即可升級「XXL大蛤吃到飽」、「九孔鮑魚吃到飽」、「烏魚子吃到飽」，或是加送「紐澳Q彈牛舌」、「廣島炸牡蠣」等餐點。針對8月壽星，各店也推出不同的當月壽星優惠。

除此之外，「馬辣」、「新馬辣」等多家門市，也升級推出的「潮吧16」，打造長達6公尺的酒牆，提供16款潮酒飲免費暢飲。目前全台已經有十幾家門市完成升級，除雙北門市外，包括新馬辣「桃園藝文店、桃園站前店、中壢大江店、高雄富國店、高雄夢時代店」等均已升級完成，適合喜歡小酌一杯的民眾

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

《馬辣集團8月爸氣送活動》

【馬辣頂級麻辣鍋】

含2成人以上，消費「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送「XXL大蛤吃到飽」。

【新馬辣經典麻辣鍋】

含2成人以上，消費「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送「XXL大蛤吃到飽」。

【新馬辣Plus經典麻辣鍋】

含2成人以上消費「午餐898/晚餐及假日998」以上餐點，全桌送「XXL大蛤吃到飽」。

【涮樂和牛鍋物】

含2成人以上，消費「午餐749/晚餐及假日799」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」

【問鼎‧皇上吉祥 麻辣養生鍋】

含3成人以上，每人均消含1,000元以上，每桌送「紐澳Q彈牛舌」或「特A級松阪豬」一份（市價388）。

【肉之間 大盤肉幸福鍋物】

含3成人以上，每人均消含600元以上，每桌送「美國CAB安格斯黑牛嫩肩」一份。

【熊一燒肉】

含2成人以上，消費含「午餐698/晚餐及假日798」以上餐點，全桌送「九孔鮑魚吃到飽」。

【夯下去和牛燒肉放題】

含2成人以上，消費含「午餐798/晚餐及假日898」以上餐點，全桌送「烏魚子吃到飽」。

【燒肉Cha Cha】

含2成人以上，每人均消含600元以上，每桌送 「特上牛胸腹肉」(市價200)或「精選豚五花」(市價170) 一份。

【狗一下日式居酒食堂】

含2成人以上，每人均消含700元以上，每桌送「廣島炸牡蠣」一份。 符合條件者，狗一下升級加贈「廣島炸牡蠣」。圖／馬辣提供 符合條件者，「夯下去」升級「烏魚子吃到飽」。圖／馬辣提供 馬辣、新馬辣近期針對多間分店升級「6公尺酒牆」。圖／馬辣提供 新馬辣、馬辣符合條件者，可升級「XXL大蛤吃到飽」。圖／馬辣提供

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