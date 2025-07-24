快訊

超涼手持風扇藏危機？日媒點「4大危險前兆」 電池爆炸恐釀災

輝達B200遭曝大量走私銷陸 貨源竟是這家台灣人創的公司

獨╱前警政署長女兒任法官怠職遭警告 反控「被職場霸凌」高院決議曝光

脆友票選最愛炸雞出爐 繼光香香雞強棒主打「香脆炸雞腿」

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
脆友票選最愛炸雞出爐，繼光香香雞強棒主打香脆炸雞腿。記者宋健生／攝影
脆友票選最愛炸雞出爐，繼光香香雞強棒主打香脆炸雞腿。記者宋健生／攝影

脆友票選最愛炸雞出爐了！台式炸雞第一品牌繼光香香雞，強棒主打「香脆炸雞腿」，24日起全台香脆登場。繼光香香雞並與外送平台合作，有限時買一送一活動，還有單筆滿額可享全品項65折優惠，好吃又有好康。

繼光香香雞表示，有鑑於觀測IG平台「#炸雞腿」超過5,000則的貼文，小編在Threads好奇詢問一句「炸雞部位，我最愛______」的留言掀起熱烈迴響，短短幾天內就有逾百則留言。

其中，超過90%的脆友們皆一致表示，最愛部位是雞腿，由此可見群眾對於炸雞腿的熱愛，身為台式炸雞第一品牌的繼光香香雞又豈能錯過。

這回繼光香香雞早已蓄勢待發，眾所期待的「香脆炸雞腿」24日全台開賣(桃園機場管制區內、西門、忠孝、環板、府中、動物園、中山旗艦店不販售)，呼叫炸雞控準備開吃。

「香脆炸雞腿」內含有一塊雞腿、一塊雞塊，整體的分量十足，每口咬下都會發出「ㄎㄠˊㄎㄠˊ 」誘人聲響，在酥脆外皮裡包裹的卻是鮮嫩多汁的雞肉，真的讓人一吃上癮！難怪另有著「一口爆汁炸雞腿」的別稱，聽了讓人口水直流。

說到療癒系美食，「香脆炸雞腿」必定榜上有名。許多脆友每到周末晚上，就想來一份炸雞放題，好好療癒自己一下。如果不想太罪惡，這時候選擇「香脆炸雞腿」可是正解。來一份吃得到雞腿、雞塊，搭配剛剛好的份量，也非常適合下午茶時段、追劇時光的優質選擇。

此外，炎熱夏季不想出門買，還有暑假懶人專屬方案，外送平台Uber Eats即日起至8月12日再推出買一送一活動，包含：墨魚甜不辣(海苔)、樂薯(原味)通通有，並且Uber Eats會員獨享單筆訂單滿350元即享85折優惠。

Foodpanda即日起至8月31日，單筆滿400元可享全品項有65折優惠，每單折扣金最高140元，好康大禮包千萬別錯過。

IG Uber 雞腿 Threads 外送平台

延伸閱讀

大溪在地人超推！桃園四家人氣美食一次吃遍～油飯、素肉圓、炸雞、古早麵店全攻略

美式披薩控快衝！ 台北夜店級「秘密披薩俱樂部」披薩配炸雞+醬料爽搭 連外送也吃得到

500碗2025／法大炸雞招牌美味一次吃！現點現炸皮薄酥脆、口感超爆汁

500碗2025／來自台中的炸雞革命：法大炸雞，現炸的魅力

相關新聞

脆友票選最愛炸雞出爐 繼光香香雞強棒主打「香脆炸雞腿」

脆友票選最愛炸雞出爐了！台式炸雞第一品牌繼光香香雞，強棒主打「香脆炸雞腿」，24日起全台香脆登場。繼光香香雞並與外送平台...

歡慶星巴克DREAM PLAZA開幕「買一送一」！網友笑：新開店不適用

星粉最愛的「買一送一」又來了！此次針對星巴克典藏DREAM PLAZA台北開幕，於7/25（五）11:00～20:00推...

買保溫瓶 送500元咖啡券！「虎牌咖啡地圖」喝遍全台19家風格咖啡廳

瞄準廣大咖啡黑金市場，保溫瓶品牌日本虎牌TIGER首次攜手全台19家指標咖啡品牌，今夏特別推出「TIGER Coffee...

誠品書店「暑期特拍」北中南3站登場 中文書6本500元、雜誌99元起

誠品書店「暑期特拍」北中南登場，中文圖書6本500元、雜誌99元起，近千張全新黑膠唱片全面半價，還有好物3折起。

「Dream Plaza」將開幕餐飲享優惠 亞尼克生乳捲100元、日本「勝急豬排丼」半價

台北市信義區最新百貨「Dream Plaza」即將盛大開幕，館內餐飲品牌也陸續推出優惠方案。「亞尼克」於開幕當日，推出「...

不只機票0元、再送20公斤免費托運行李！越捷航空夏優惠今晚開跑

國際航線機票0元起、再享20公斤免費托運行李！這是越捷航空今夏重磅推出的限時優惠活動，今晚起開跑，快閃三天。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。