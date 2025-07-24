歡慶星巴克DREAM PLAZA開幕「買一送一」！網友笑：新開店不適用

星粉最愛的「買一送一」又來了！此次針對星巴克典藏DREAM PLAZA台北開幕，於7/25（五）11:00～20:00推出「好友分享日」，凡購買兩杯大杯（含）以上容量/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。

活動消息釋出，就有眼尖網友發現，此次活動不適用於部分指定門市，其中包括星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市。網友笑說，「不適用開幕當店、真的超好笑」，也有網友回應，「這也不是第一次了，南港lalaport就發生過了。」

雖有網友調侃，但還是有不少人埋單，點名好友一同享優惠，並力薦新品「𣲙蘭姆葡萄風味奶香咖啡」。

此次活動每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。 星巴克買一送一再度報到。圖/摘自星巴克粉絲頁

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