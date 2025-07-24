買保溫瓶 送500元咖啡券！「虎牌咖啡地圖」喝遍全台19家風格咖啡廳

瞄準廣大咖啡黑金市場，保溫瓶品牌日本虎牌TIGER首次攜手全台19家指標咖啡品牌，今夏特別推出「TIGER Coffee map珈琲旅圖鑑」，即日起至9/23期間，至日本虎牌百貨專櫃、生活館門市、線上生活館、合作咖啡店家購買虎牌指定瓶型MCZ-S040，即免費獲得價值500元以上「TIGER Coffee Map咖啡券」5張，可至全台34間咖啡廳兌換。

另為了即將到來的父親節及中秋節送禮需求，日本虎牌TIGER也推出「TIGER 珈琲旅圖限量禮盒」，集結全台16間質感咖啡店濾掛咖啡，以及運動型保溫保冷瓶MCZ-S080、MCZ-S040，一次享有大小容量，並贈送TIGER Coffee Map設計帆布袋，禮盒優惠價2880元（原價總價值6000元），限定虎牌生活館台北與高雄門市、線上生活館購買，全台限量100組，售完為止。

虎牌TIGER台灣區總經理作本裕基也特別推薦此次活動搭配的MCZ-S040的瓶型，他表示，此款結合三大產品特點，一是SIAA抗菌認證上蓋與中栓，可安心反覆使用。二是鏡面加工Plus技術，裝咖啡不易殘味卡汙。三為人體工學斜角提把，外帶一提就走。他也鼓勵民眾用更永續、更有質感的方式享用日常飲品，讓溫度與風味都能處於最佳狀態。

此次合作店家橫跨台北、新竹、台中、台南與高雄5大城市，囊括多家知名精品咖啡與職人風格咖啡品牌，包含Ninety Plus Coffee、山小孩Mountain Kids Coffee Roaster、Moonshine Coffee Roasters、BEAN BARN豆荒良倉、NORMAL、All Day Roasting Copmany、Tamed fox、CAFE ACME、TWATUTIA Coffee & Co.、貳參咖啡、Hausinc CAFE、淺川、Coffee Stopover、古意人、ABG COFEE台南店、St. 1 一街咖啡、Akau Coffee猻物咖啡、咖啡林咖啡等，共計19家咖啡品牌、34間咖啡分店，將共同銷售指定瓶型與推廣此次環保行動。 只要帶上虎牌保溫瓶與虎牌TIGER咖啡地圖，就能輕鬆喝遍全台質感咖啡。圖/虎牌提供 自備環保杯，可保持溫度、保持風味。圖/虎牌提供

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