買保溫瓶 送500元咖啡券！「虎牌咖啡地圖」喝遍全台19家風格咖啡廳
瞄準廣大咖啡黑金市場，保溫瓶品牌日本虎牌TIGER首次攜手全台19家指標咖啡品牌，今夏特別推出「TIGER Coffee map珈琲旅圖鑑」，即日起至9/23期間，至日本虎牌百貨專櫃、生活館門市、線上生活館、合作咖啡店家購買虎牌指定瓶型MCZ-S040，即免費獲得價值500元以上「TIGER Coffee Map咖啡券」5張，可至全台34間咖啡廳兌換。
另為了即將到來的父親節及中秋節送禮需求，日本虎牌TIGER也推出「TIGER 珈琲旅圖限量禮盒」，集結全台16間質感咖啡店濾掛咖啡，以及運動型保溫保冷瓶MCZ-S080、MCZ-S040，一次享有大小容量，並贈送TIGER Coffee Map設計帆布袋，禮盒優惠價2880元（原價總價值6000元），限定虎牌生活館台北與高雄門市、線上生活館購買，全台限量100組，售完為止。
虎牌TIGER台灣區總經理作本裕基也特別推薦此次活動搭配的MCZ-S040的瓶型，他表示，此款結合三大產品特點，一是SIAA抗菌認證上蓋與中栓，可安心反覆使用。二是鏡面加工Plus技術，裝咖啡不易殘味卡汙。三為人體工學斜角提把，外帶一提就走。他也鼓勵民眾用更永續、更有質感的方式享用日常飲品，讓溫度與風味都能處於最佳狀態。
此次合作店家橫跨台北、新竹、台中、台南與高雄5大城市，囊括多家知名精品咖啡與職人風格咖啡品牌，包含Ninety Plus Coffee、山小孩Mountain Kids Coffee Roaster、Moonshine Coffee Roasters、BEAN BARN豆荒良倉、NORMAL、All Day Roasting Copmany、Tamed fox、CAFE ACME、TWATUTIA Coffee & Co.、貳參咖啡、Hausinc CAFE、淺川、Coffee Stopover、古意人、ABG COFEE台南店、St. 1 一街咖啡、Akau Coffee猻物咖啡、咖啡林咖啡等，共計19家咖啡品牌、34間咖啡分店，將共同銷售指定瓶型與推廣此次環保行動。
▪️雙颱夾擊台灣能全身而退？氣象粉專這樣分析
▪️范斯高、竹節草雙颱夾殺！氣象專家評後續發展：台灣「富貴險中求」
▪️吳聖宇：雙颱將減弱合併 周六大罷免投票日雷陣雨轟西半部
▪️陸預測颱風「竹節草」傍晚轉向後將趨向台灣以東洋面
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言