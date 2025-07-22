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誠品書店「暑期特拍」北中南3站登場 中文書6本500元、雜誌99元起

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
2025誠品書店「暑期特拍」北中南開跑， 7/23起新竹巨城、7/24起中壢大江、高雄義享店登場。圖／誠品提供
2025誠品書店「暑期特拍」北中南開跑， 7/23起新竹巨城、7/24起中壢大江、高雄義享店登場。圖／誠品提供

誠品書店「暑期特拍」北中南登場，中文圖書6本500元、雜誌99元起，近千張全新黑膠唱片全面半價，還有好物3折起。

暑期特拍7月23日於新竹巨城購物中心B1登場，逾3萬種好物規模最大；7月24日中壢大江購物中心GB樓、高雄義享時尚廣場4樓也分別推出上萬種獨家精選好物，幾乎都是低於5折的年度優惠。

7月23日於新竹巨城購物中心B1登場的誠品書店曬書市集，韓國大勢男團BTS 10周年紀念官方書籍《韓文版 Beyond the Story》，以及

經典動漫灌籃高手最新電影幕後專書《THE FIRST SLAM DUNK re: SOURCE》獨家6折的限定優惠。還有風格保溫杯Stanley多樣色系6折起；實用「P&G 4D立體洗衣球」、「kao花王廚房油污泡沫清潔劑」等生活好物通通買一送一。7月23日至8月12日，誠品會員當日單筆滿800元贈100元電子抵用券一張。

響應史努比75周年，誠品書店好物市集「大江購物中心」站首推《For the Love of Peanuts》，完整呈現《花生漫畫》首度與7位國際知名藝術家攜手合作的公開藝術展覽全紀錄；《哈利波特與神秘的魔法石》的聖誕主題繪本《Christmas at Hogwarts》皆不到5折可入手珍藏。7月24日至8月11日，誠品會員單筆滿1,000元贈200元電子抵用券。

誠品書店好物市集最南站7月24日同步於「高雄義享時尚廣場」登場，低於5折的專屬限定好物包括村上春樹《刺殺騎士團長》日版原文書、《沒有色彩的多崎作和他的巡禮之年》英語版，幼兒啟蒙知識繪本《Hello, World!》展場價不用3折，全套6本即可一次帶回家。7月24日至

8月10日誠品會員單筆滿1,200元即贈100元電子抵用券。

誠品 新竹

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