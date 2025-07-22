「Dream Plaza」將開幕餐飲享優惠 亞尼克生乳捲100元、日本「勝急豬排丼」半價

台北市信義區最新百貨「Dream Plaza」即將盛大開幕，館內餐飲品牌也陸續推出優惠方案。「亞尼克」於開幕當日，推出「生乳捲100元」限量優惠；首次登台的日本豬排「かつ丼屋 勝急」，則推出「厚切里肌豬排丼飯」半價優惠。

連鎖生乳捲「亞尼克」首間東區百貨專櫃將於7月25日進駐Dream Plaza，開幕日祭出「百元生乳捲活動」，前100位到店消費者可以100元購買亞尼克「原味生乳捲」一條，每人限購一條（原價380元，僅限現金結帳，不得重複購買，以人頭數為準），當日11:15開始發送號碼牌，發完為止。開幕當日起至8月25日還有開幕滿額贈優惠，消費淨額滿1,699元，贈送兼具保冷與保溫的「野餐提袋」1個；消費滿3,000元，贈「原味生乳捲」1條。（贈品不累計）

繼「伊勢路–勝勢豬排」、「靜岡勝政豬排」之後，慕里諾餐飲集團再引進日本三重縣大夢集團旗下的知名豬排丼品牌「かつQ」強勢登台，以全新升級店型「かつ丼屋 勝急」進駐Dream Plaza。店內標榜使用台東池上米，並以天泉溫泉水烹煮，還使用屏東大武山牧場雞蛋、究好豬、嘉義霜鹽等嚴選食材，提供「厚切里肌豬排丼飯套餐」、「腰內豬排丼飯套餐」、「棒腰內豬排丼飯」等餐點。

為慶祝新店開幕，首波推出台灣限定新品「海之味盛合豬排丼」，千層腰內豬排捲明太子，搭配草蝦與鮭魚卵，帶來海陸雙重享受，每份450元。7月25日至27日連續三天，每日前20名點用「厚切里肌豬排丼飯」可享半價優惠，原價430元，每日限量20份。 日本豬排「かつ丼屋 勝急」推出「厚切里肌豬排丼飯」半價優惠。圖／慕里諾餐飲提供

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