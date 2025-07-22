不只機票0元、再送20公斤免費托運行李！越捷航空夏優惠今晚開跑

國際航線機票0元起、再享20公斤免費托運行李！這是越捷航空今夏重磅推出的限時優惠活動，今晚起開跑，快閃三天。

此優惠適用於越捷自台北、台中及高雄出發，直飛越南河內、胡志明市與富國島等熱門航點，旅客也可搭配越捷於越南境內及亞太地區的轉機航班，自由規劃多段式旅程。活動自今（7月22日）晚間23:00至7月25日22:59（台灣時間）限時開跑，可透過越捷官網或官方APP搶購超值機票。

此次優惠適用於所有國內及國際航線，搭乘日期為2025年9月4日至2026年5月20日（優惠適用條件請見官網說明）。除了超值票價外，越捷加碼好康，凡購買國際航線經濟艙（Eco）機票，即可免費享有20公斤托運行李。

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