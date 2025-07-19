AirAsia 高雄開航十周年 推北、高出發單程最低1608元起

AirAsia為慶祝高雄正式開航滿10周年，於7月19日與20日一連兩天，在高雄夢時代戶外時代廣場舉辦「歡慶高雄開航10周年飛行派對」，不只大手筆送出8張高雄直飛來回機票，現場還打造結合東京、吉隆坡、曼谷、馬尼拉四大航點主題的體驗闖關區，讓民眾邊玩邊認識異國文化，更能拿到AirAsia限量好禮，首日活動邀請到「八點檔男神」陳謙文帥氣登場，親自開唱炒熱全場氣氛，與現場觀眾熱情互動。

AirAsia台灣行銷業務總經理王慕凡表示，為回饋高雄消費者長年來對AirAsia的支持，我們特別於十周年舉辦這場飛行派對，這也是疫情後AirAsia首度重返高雄舉辦的大型實體活動。希望透過這次機會，讓更多旅客體驗AirAsia的品牌魅力與航點優勢，鼓勵南台灣民眾從高雄出發，一路玩到東南亞與東北亞。

一連兩天的「歡慶高雄開航10周年飛行派對」，活動現場設計多個與AirAsia熱門航點連結的遊戲與任務，完成指定闖關即可獲得限量紀念品，還有機會抽中高雄直飛東京來回機票！民眾更可與AirAsia美麗空姐及可愛吉祥物Buds近距離互動打卡拍照。

除了互動關卡，舞台活動也精彩連連，每日三場精彩表演不間斷還有趣味答題遊戲，答題冠軍王可以獲得AirAsia直飛吉隆坡、曼谷、馬尼拉機票，現場氣氛嗨到最高點。

此外，為慶祝高雄開航10周年，AirAsia同步推出高雄與台北出發限時優惠，單程含稅最低1,608元起，輕鬆飛往吉隆坡、曼谷、馬尼拉、東京等熱門航點，即日起可透過airasia.com或AirAsia MOVE App搶先預訂，省荷包、飛世界。

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