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繼水樂園推鮪魚肚優惠 六福村陸樂園「露肚臍」門票下殺999

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
水樂園部分，今年「六福鮪魚季」與「藍白拖」優惠正式回歸，六福村表示，不論有沒有腹肌，只要有點鮪魚肚（可捏出肥肉、會輕微晃動），就能享499元入園價。圖／六福村提供
水樂園部分，今年「六福鮪魚季」與「藍白拖」優惠正式回歸，六福村表示，不論有沒有腹肌，只要有點鮪魚肚（可捏出肥肉、會輕微晃動），就能享499元入園價。圖／六福村提供

六福村水樂園推出鮪魚肚499元優惠後，六福村陸樂園也推出「肚臍解放日」，即日起至8月31日，只要穿著「原設計能露出肚臍」的服裝，就能以999元（原價1400元）7.1折優惠價暢玩六福村主題樂園，在陽光下成為最亮眼的時尚焦點。

六福村表示，今年暑假六福村水陸雙樂園聯手祭出超狂門票優惠，除了有「肚臍解放日999優惠」，水象及土象星座出示證件同樣能享999元優惠價；學生憑學生證現場購票，也有899元優惠價。設籍台中、彰化、南投、雲林或嘉義的朋友，或身分證英文開頭L、N、M、P、Q，即可享中彰投雲嘉專屬的鄉親優惠價899元入園。

水樂園部分，今年「六福鮪魚季」與「藍白拖」優惠正式回歸，六福村表示，不論有沒有腹肌，只要有點鮪魚肚（可捏出肥肉、會輕微晃動），就能享499元入園價；穿上國民經典藍白拖（顏色不拘），也能以499元優惠價入園。

此外，設籍桃竹苗地區的鄉親（身分證字號H、J、O、K開頭），只要憑證明文件就能爽拿399元水樂園入園優惠價。

六福村表示，今年六福村暑期活動主打「部落狂歡－金夏Punch」，白天有熱情奔放的南島風遊行「守護達努島」，午後清涼上場的是全台最狂的濕身派對「音浪水次元」，夜幕低垂後，假日限定的「炫光之夜」和壓軸登場的「光之祭典」煙火秀，為夏夜畫下最華麗的句點。

關西六福莊暑假也推出限定「金夏PUNCH暑假住房專案」，3人成行不僅可入住超受歡迎的樓中樓肯亞藍天客房，還包含活力早餐3客、非洲探險遊戲島與淺山農場生態導覽體驗，以及2日無限制進出的六福村水陸雙樂園入園手環3份。

今年六福村暑期活動主打「部落狂歡－金夏Punch」，白天有熱情奔放的南島風遊行「守護達努島」。圖／六福村提供
今年六福村暑期活動主打「部落狂歡－金夏Punch」，白天有熱情奔放的南島風遊行「守護達努島」。圖／六福村提供
假日限定的「炫光之夜」和壓軸登場的「光之祭典」煙火秀，為夏夜畫下最華麗的句點。圖／六福村提供
假日限定的「炫光之夜」和壓軸登場的「光之祭典」煙火秀，為夏夜畫下最華麗的句點。圖／六福村提供
六福村陸樂園推出「肚臍解放日」，即日起只要穿著「原設計能露出肚臍」的服裝，就能以999元（原價1400元）7.1折優惠價暢玩六福村主題樂園。圖／六福村提供
六福村陸樂園推出「肚臍解放日」，即日起只要穿著「原設計能露出肚臍」的服裝，就能以999元（原價1400元）7.1折優惠價暢玩六福村主題樂園。圖／六福村提供

身分證 六福村

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