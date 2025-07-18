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劍湖山推限時「陽光歡樂599」專案 水陸暢玩買2送1

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
暑假就衝劍湖山！憑截圖享門票買2送1，入住飯店最低2599元。業者提供
暑假就衝劍湖山！憑截圖享門票買2送1，入住飯店最低2599元。業者提供

暑假到遊樂園暢玩水陸雙樂園是國旅首選，劍湖山世界為了回饋廣大粉絲的熱情支持，劍湖山世界正式宣布，自2025年7月18日起至2025年8月31日止，限時推出「陽光歡樂599」專案。遊客只要憑指定截圖，即可享有水陸暢玩門票「買2送1」的超值優惠。

劍湖山表示，這意味著，三位好友同行，每人平均只要約399元，就能盡情暢玩劍湖山世界所有水陸設施，從刺激的飛天潛艇G5，到清涼消暑的小威の海盜村水樂園，絕對是暑假出遊的最佳選擇。

除了樂園門票優惠，劍湖山渡假大飯店也同步加碼推出「陽光歡樂599 劍湖山愛你久久2599專案」。即日起至2025年8月31日止，兩人同行入住飯店，最低只要2599元起。此外，每人再加價599元，即可享有買門票送飯店至樂園的接駁服務，讓您輕鬆從飯店往返樂園，盡情享受美好假期。

劍湖山世界表示，此次大手筆祭出優惠，除了感謝粉絲們的愛護與支持，更希望在暑假期間，讓更多家庭、情侶與朋友能夠以最划算的價格，一同體驗劍湖山世界的歡樂魅力。此次優惠不僅提供超值票價，更串聯飯店住宿，打造一站式的渡假體驗，讓所有遊客都能輕鬆愉快地創造美好的夏日回憶。

劍湖山世界「陽光歡樂599」門票優惠。業者提供
劍湖山世界「陽光歡樂599」門票優惠。業者提供

海盜 暑假 劍湖山世界

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