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85℃推限時優惠 八款大杯指定飲品第2杯半價

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
85℃冬檸小紫蘇(圖左)、苦瓜爆檸茶(圖右)，7/19-7/20大暑涼感季活動，大杯任選第二杯半價。圖／85度C提供
85℃冬檸小紫蘇(圖左)、苦瓜爆檸茶(圖右)，7/19-7/20大暑涼感季活動，大杯任選第二杯半價。圖／85度C提供

即將迎來一年中最熱的節氣大暑日，85℃從7/19到7/20，推出大暑日夏日涼感季活動，全台門市指定八款職人特調系列飲品，大杯任選第二杯半價，活動品項包含苦瓜爆檸茶、爆檸慢熟紅、爆檸雪芽綠、仙楂雪芽綠、蘋香淺焙青、初露多多綠、檸檬烏龍和冬檸小紫蘇，快趁優惠喝一波。

這次大暑日涼感季特別挑出八款職人特調系列飲品，最適合在炎熱夏天飲用，既消暑又解渴！像新上市的仙楂雪芽綠，選用七窨雪芽茉莉花茶為基底，淡雅花香融合綠茶回甘，搭配仙楂自然果酸，酸甜平衡，尾韻清爽不膩口；還有很受歡迎的苦瓜爆檸茶，以新鮮青苦瓜塊，和四季檸檬片，每杯手工爆打30下後，再加入清香七窨雪芽綠茶，喝起來沒有苦瓜的苦味，反而是甘甜清爽，還能吃到苦瓜顆粒與新鮮檸檬果肉，口感十足，既消暑又降火。

不喜歡苦瓜的可以試試爆檸慢熟紅、爆檸雪芽綠、檸檬烏龍和初露多多綠，喜歡有嚼嚼口感的人可以挑蘋香淺焙青，每一口都喝得到清脆且香甜飽滿的蘋果果粒，或是清爽無咖啡因的冬檸小紫蘇，冬瓜與檸檬的清爽搭配，添加低卡高纖小紫蘇促進腸道蠕動，酸甜咕溜又順口，還能補充維生素C又有飽足感。

八款指定飲品大杯售價介於55-75元不等，7/19和7/20兩天任選第二杯半價（價低者折），不限冰熱，以苦瓜爆檸茶為例，兩杯原價150元，特價112元，現省38元，相當於75折，門市優惠活動限現場購買，不提供寄杯，外送和電話訂購無此優惠，活動只有兩天。

85℃大暑涼感季，八款職人特調系列飲品，大杯任選第二杯半價，爆檸慢熟紅(圖左)、爆檸雪芽綠(圖右)，消暑手搖必備。圖／85度C提供
85℃大暑涼感季，八款職人特調系列飲品，大杯任選第二杯半價，爆檸慢熟紅(圖左)、爆檸雪芽綠(圖右)，消暑手搖必備。圖／85度C提供

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