歡慶國際冰淇淋日 全家 Fami!ce 霜淇淋、Fami 奶昔「買一送一」開吃

一年一度「國際冰淇淋日」即將到來，被網友封為「被便利商店耽誤的霜淇淋專賣店」的全家便利商店再出招，7月18日起至7月20日連續3天，推出Fami!ce霜淇淋買一送一限時優惠。

「全家」早於2013年即創業界之先開賣「Fami!ce霜淇淋」，隨即帶動全台霜淇淋旋風。憑藉創新口味、跨界聯名與百變療癒造型三大策略，Fami!ce霜淇淋累積穩定人氣，平均每月熱銷突破200萬支，更被消費者暱稱為「被便利商店耽誤的霜淇淋專賣店」。「全家」Fami!c霜淇淋以鮮乳坊聯名「莊園牛奶霜淇淋」與經典人氣口味「比利時巧克力霜淇淋」最為膾炙人口；今年更持續以「月月上新品」打造話題黏著力，近期話題新品「Fami!ce仙仙仙草霜淇淋」清爽不膩、回甘有層次，一推出即引爆社群話題，短短兩週熱銷破百萬支，隨盛夏腳步將進一步推升買氣熱度。

每年七月第3個星期天為國際冰淇淋日（National Ice Cream Day），「全家」今年特別串連實體與線上雙渠道，自7月18日至7月20日限時三天，推出Fami!ce霜淇淋買一送一活動，邀請全台粉絲一起沁涼過節！活動期間至「全家」實體店舖購買，即享買一送一優惠（不可寄杯）；於APP「隨買跨店取」平台亦同步開賣，每位會員限購1組，兌換期限至114年8月10日。此外，「全家」實體店舖更加碼推出Fami奶昔買一送一優惠，讓夏日消暑選擇更多元！

今年夏天，「全家」Fami!ce霜淇淋更打造「視覺與味覺」的全感體驗。為回應Fami!ce霜淇淋廣大粉絲的熱烈敲碗，7月23日起，「全家」正式開賣Fami!ce霜淇淋潮拍配件「Fami!ce三角錐多功鑰匙圈」，以交通錐為靈感打造潮趣外型，經典橘紅色造型，視覺吸睛度滿點，無論是戶外打卡、辦公桌療癒擺飾，或作為社群美照小道具都恰到好處，絕對是今夏必收的最潮配件！7月23日起於「全家」購買Fami!ce霜淇淋或Fami奶昔，即可加價99元入手「Fami!ce三角錐多功鑰匙圈」，數量有限、售完為止。

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