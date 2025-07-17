快訊

大叔只靠ChatGPT減重11公斤燦笑不已！身材變化照、訓練清單曝光超驚人

國票金擬增資樂天銀是瞄準改選？從日方股東態度看端倪

爆林俊憲訂陸貨 侯漢廷喊話「亭妃姐」：我只能幫到這了

歡慶國際冰淇淋日 全家 Fami!ce 霜淇淋、Fami 奶昔「買一送一」開吃

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
歡慶國際冰淇淋日，全家Fami!ce霜淇淋、Fami奶昔「買一送一」開吃。全家/提供
歡慶國際冰淇淋日，全家Fami!ce霜淇淋、Fami奶昔「買一送一」開吃。全家/提供

一年一度「國際冰淇淋日」即將到來，被網友封為「被便利商店耽誤的霜淇淋專賣店」的全家便利商店再出招，7月18日起至7月20日連續3天，推出Fami!ce霜淇淋買一送一限時優惠。

「全家」早於2013年即創業界之先開賣「Fami!ce霜淇淋」，隨即帶動全台霜淇淋旋風。憑藉創新口味、跨界聯名與百變療癒造型三大策略，Fami!ce霜淇淋累積穩定人氣，平均每月熱銷突破200萬支，更被消費者暱稱為「被便利商店耽誤的霜淇淋專賣店」。「全家」Fami!c霜淇淋以鮮乳坊聯名「莊園牛奶霜淇淋」與經典人氣口味「比利時巧克力霜淇淋」最為膾炙人口；今年更持續以「月月上新品」打造話題黏著力，近期話題新品「Fami!ce仙仙仙草霜淇淋」清爽不膩、回甘有層次，一推出即引爆社群話題，短短兩週熱銷破百萬支，隨盛夏腳步將進一步推升買氣熱度。

每年七月第3個星期天為國際冰淇淋日（National Ice Cream Day），「全家」今年特別串連實體與線上雙渠道，自7月18日至7月20日限時三天，推出Fami!ce霜淇淋買一送一活動，邀請全台粉絲一起沁涼過節！活動期間至「全家」實體店舖購買，即享買一送一優惠（不可寄杯）；於APP「隨買跨店取」平台亦同步開賣，每位會員限購1組，兌換期限至114年8月10日。此外，「全家」實體店舖更加碼推出Fami奶昔買一送一優惠，讓夏日消暑選擇更多元！

今年夏天，「全家」Fami!ce霜淇淋更打造「視覺與味覺」的全感體驗。為回應Fami!ce霜淇淋廣大粉絲的熱烈敲碗，7月23日起，「全家」正式開賣Fami!ce霜淇淋潮拍配件「Fami!ce三角錐多功鑰匙圈」，以交通錐為靈感打造潮趣外型，經典橘紅色造型，視覺吸睛度滿點，無論是戶外打卡、辦公桌療癒擺飾，或作為社群美照小道具都恰到好處，絕對是今夏必收的最潮配件！7月23日起於「全家」購買Fami!ce霜淇淋或Fami奶昔，即可加價99元入手「Fami!ce三角錐多功鑰匙圈」，數量有限、售完為止。

社群 冰淇淋 全家便利商店

延伸閱讀

中壢美食｜深掘老饕私藏的桃園巷弄美食！花生芝麻霜淇淋、傳統客家甜點「牛汶水」、復古客家菜館

迎國際冰淇淋日！限時5天7-ELEVEN霜淇淋、思樂冰第2件10元

義美沒在輸！「10元霜淇淋聖代」倒數2天　全家「霜淇淋、奶昔」買一送一

哈根達斯「10元多一球」迎國際冰淇淋節！萊爾富「迷你杯買3送3」、大潤發和全聯「品脫杯特價269元」

相關新聞

85℃推限時優惠 八款大杯指定飲品第2杯半價

即將迎來一年中最熱的節氣大暑日，85℃從7/19到7/20，推出大暑日夏日涼感季活動，全台門市指定八款職人特調系列飲品，...

歡慶國際冰淇淋日 全家 Fami!ce 霜淇淋、Fami 奶昔「買一送一」開吃

一年一度「國際冰淇淋日」即將到來，被網友封為「被便利商店耽誤的霜淇淋專賣店」的全家便利商店再出招，7月18日起至7月20...

身分證有「這3字」 全台夏慕尼鮑魚干貝海鮮盤限期免費吃

王品集團旗下「夏慕尼」睽違3年後又開新店，台中台灣大道店將於7月18日浪漫開幕並祭奢華好禮寵客；7月18日至8月14日的...

吃拉麵送霜淇淋！樂蝦拉麵「菜單升級」再享「舒肥鴨肉量加倍」

「樂蝦拉麵」今夏推出全新菜單，加入台灣人喜愛的「清燉雞湯」湯底，以及「舒肥櫻桃鴨雞湯麵」、「叉燒肉燥香米飯」等話題新品，...

迎國際冰淇淋日！限時5天7-ELEVEN霜淇淋、思樂冰第2件10元

迎接7月18日國際冰淇淋日與7月22日大暑日，7-ELEVEN針對雪淋霜霜淇淋、酷聖石霜淇淋等現做冰品推出限時優惠，門市...

星巴克連續兩天「第2杯半價」！接力集團同慶統一獅封王優惠

接力7月7日至11日的「集團同慶．好友分享日」活動，星巴克宣布7月14日、15日連續2天，繼續推出「集團同慶．第2杯半價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。