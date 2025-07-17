身分證有「這3字」 全台夏慕尼鮑魚干貝海鮮盤限期免費吃

王品集團旗下「夏慕尼」睽違3年後又開新店，台中台灣大道店將於7月18日浪漫開幕並祭奢華好禮寵客；7月18日至8月14日的「平日」到台灣大道店內用消費兩客套餐，出示本活動畫面或官網活動截圖，即款待波士頓龍蝦1隻。即日起到7月31日前，全台「夏慕尼」門店同慶，雙人內用出示身分證，各有「1／一／壹」字樣，平日消費兩客套餐，即款待1盤鮑魚干貝海鮮盤。

「夏慕尼」全新台灣大道店將於7月18日開幕，強勢入主台中七期百貨商圈軸心，這也是品牌第15家門店。店裝走現代法式風格，以夏慕尼經典的高雅藍為主色調，點綴現代金色線條，展現極簡與華麗兼容的空間語言。金色招牌於夜色中熠熠生輝，為城市輝映出法式光影。將成為七期商圈耀眼焦點。

歡慶「夏慕尼」台灣大道店盛大開幕，7月18日至8月14日的「平日」到台灣大道店內用消費兩客套餐，出示本活動畫面或官網活動截圖，即贈價值1,200元的波士頓龍蝦1隻。波士頓龍蝦搭配魚卵醬與起司炙燒鮮味飽滿，蝦身佐雪莉芥末醬，鮮甜中帶有細緻辛香，層層堆疊出法式的優雅驚喜。

不僅台中台灣大道店款待波士頓龍蝦慶開幕，即日起到7月31日，「夏慕尼」全台門店也推出雙人內用出示身分證，各有「1／一／壹」字樣，即贈價值680元的鮑魚干貝海鮮盤。要注意的是，贈菜優惠不併用，詳情請見官網。 夏慕尼全台門店同慶，推出身分證對對碰活動，符合活動資格招待鮑魚干貝海鮮盤。圖／王品集團提供 夏慕尼第15家門店台灣大道店，強勢入主台中七期百貨商圈軸心，為品牌挹注成長動能。圖／王品集團提供 品牌歡慶台灣大道店開幕，推出符合消費門檻，即款待波士頓龍蝦。圖／王品集團提供

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