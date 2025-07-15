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吃拉麵送霜淇淋！樂蝦拉麵「菜單升級」再享「舒肥鴨肉量加倍」

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
樂蝦拉麵微風南山店，針對午、晚餐時段，推出「點拉麵送霜淇淋」方案。圖／樂蝦拉麵提供
樂蝦拉麵微風南山店，針對午、晚餐時段，推出「點拉麵送霜淇淋」方案。圖／樂蝦拉麵提供

「樂蝦拉麵」今夏推出全新菜單，加入台灣人喜愛的「清燉雞湯」湯底，以及「舒肥櫻桃鴨雞湯麵」、「叉燒肉燥香米飯」等話題新品，同時開放點麵加料自由配，更能符合民眾喜好。即日起再推出「198元下午茶套餐」、「點麵送霜淇淋」、當月壽星送「四大天王炸物拼盤」等多種方案，讓消費者輕鬆享受。

新加坡樂天餐飲集團旗下的「樂蝦拉麵」自2023年底登台，目前有微風南山、新莊宏匯兩間分店。店內提供有蝦皇湯、雞白湯等湯底，設計出「招牌三寶蝦湯拉麵」等特色拉麵。今夏店內野推出全新湯底「清燉雞湯」，適合搭配雞肉、鴨肉或海陸配料。同步新推出的「舒肥櫻桃鴨雞湯麵」，主角為低溫舒肥而成的櫻桃鴨胸，佐上特調果香沾醬，風味層次更富變化，湯頭可搭配雞白湯或清燉雞湯，套餐價288元。即日起至7月21日期間，肉量從3片變6片，價格不變。

此外，新版套餐也開放加料選項，包括有溫泉溏心蛋、特製叉燒、酥炸魚片、舒肥雞肉片到舒肥鴨肉片等多種品項可以選擇。民眾還能追加「叉燒肉燥香米飯」，每份68元。即日起當月壽星加入會員即贈「四大天王酥炸拼盤」，內含酥炸去骨雞塊、里肌酥肉、金黃魚片與牛蒡天婦羅。平日下午14:30～16:30還推出超值下午茶套餐，鮮蝦雲吞蝦湯拉麵／金黃魚片蝦湯拉麵／魚子蝦滑松露拌麵／雙肉雞湯拉麵／里肌酥肉雞湯拉麵等招牌麵點，搭配自選開胃涼菜、飲料每套198元。微風南山店針對午、晚餐時段，也推出「點拉麵送霜淇淋」，更添餐桌豐富度。

樂蝦拉麵提供有清雞湯、蝦皇湯、雞白湯等不同湯底拉麵。圖／樂蝦拉麵提供
樂蝦拉麵提供有清雞湯、蝦皇湯、雞白湯等不同湯底拉麵。圖／樂蝦拉麵提供
肉量限時加倍的「雙倍舒肥櫻桃鴨雞湯拉麵」，套餐價288元。圖／樂蝦拉麵提供
肉量限時加倍的「雙倍舒肥櫻桃鴨雞湯拉麵」，套餐價288元。圖／樂蝦拉麵提供

霜淇淋 拉麵 微風南山 套餐

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