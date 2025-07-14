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迎國際冰淇淋日！限時5天7-ELEVEN霜淇淋、思樂冰第2件10元

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
7-ELEVEN在全台限定約百間門市販售酷聖石霜淇淋，自7月16日起陸續推出全新口味「野莓馬卡龍」。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN在全台限定約百間門市販售酷聖石霜淇淋，自7月16日起陸續推出全新口味「野莓馬卡龍」。圖／7-ELEVEN提供

迎接7月18日國際冰淇淋日與7月22日大暑日，7-ELEVEN針對雪淋霜霜淇淋、酷聖石霜淇淋等現做冰品推出限時優惠，門市自7月18日至20日推出小美巧敲冰指定商品任選買2送2優惠，同時OPENPOINT APP「行動隨時取」同步加碼，CITY系列飲品推出連續8天大暑優惠，讓消費者消暑又省荷包。

7-ELEVEN目前全台有近千間店可以品嚐「雪淋霜」霜淇淋，另有約百間門市提供酷聖石霜淇淋，自7月16日起陸續推出全新口味「野莓馬卡龍」，以法式甜點為靈感，將醇厚莓果拌入酷聖石霜料，融合出甜中帶有微酸的層次風味，粉紫馬卡龍色高顏值的夢幻冰品，好吃又好拍。自7月18日起至7月22日止，7-ELEVEN也在限定門市推出雪淋霜與酷聖石霜淇淋不限支付工具享第2件10元優惠、思樂冰同享全品項同規格第2杯10元優惠。

OPENPOINT APP行動隨時取同步祭出CITY系列飲品限量優惠，自7月16日至23日止，包含大杯特選拿鐵/特大杯濃萃拿鐵任選15杯777元、大杯特選美式/特大杯濃萃美式20杯777元、冰淇淋紅茶18杯777元，以及風味系列指定冰飲15杯777元、西西里風檸檬氣泡/檸檬咖啡任選14杯777元，中杯精品冰燕麥拿鐵/中杯精品馥芮白任選11杯777元等多款組合優惠，數量有限，售完為止。

7-ELEVEN思樂冰自7月18日起至7月22日止不限支付工具享全品項同規格第2杯10元優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN思樂冰自7月18日起至7月22日止不限支付工具享全品項同規格第2杯10元優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN門市自7月18日至20日推出小美巧敲冰指定商品任選買2送2優惠。圖／7-ELEVEN提供
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雪淋霜霜淇淋品牌周年慶，國際冰淇淋日7-ELEVEN限時優惠第2件10元。圖／7-ELEVEN提供
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7-ELEVEN獨家販售哈根達斯雪酥系列，推薦新品抹茶莓果雪酥。圖／7-ELEVEN提供
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霜淇淋 大暑

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