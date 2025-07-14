迎國際冰淇淋日！限時5天7-ELEVEN霜淇淋、思樂冰第2件10元

迎接7月18日國際冰淇淋日與7月22日大暑日，7-ELEVEN針對雪淋霜霜淇淋、酷聖石霜淇淋等現做冰品推出限時優惠，門市自7月18日至20日推出小美巧敲冰指定商品任選買2送2優惠，同時OPENPOINT APP「行動隨時取」同步加碼，CITY系列飲品推出連續8天大暑優惠，讓消費者消暑又省荷包。

7-ELEVEN目前全台有近千間店可以品嚐「雪淋霜」霜淇淋，另有約百間門市提供酷聖石霜淇淋，自7月16日起陸續推出全新口味「野莓馬卡龍」，以法式甜點為靈感，將醇厚莓果拌入酷聖石霜料，融合出甜中帶有微酸的層次風味，粉紫馬卡龍色高顏值的夢幻冰品，好吃又好拍。自7月18日起至7月22日止，7-ELEVEN也在限定門市推出雪淋霜與酷聖石霜淇淋不限支付工具享第2件10元優惠、思樂冰同享全品項同規格第2杯10元優惠。