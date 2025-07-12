聽新聞
0:00 / 0:00
星巴克連續兩天「第2杯半價」！接力集團同慶統一獅封王優惠
接力7月7日至11日的「集團同慶．好友分享日」活動，星巴克宣布7月14日、15日連續2天，繼續推出「集團同慶．第2杯半價」優惠活動，活動期間至全台星巴克門市，購買2杯大杯（含）以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，即享第2杯半價優惠。
這次「集團同慶．第2杯半價」優惠活動，係為慶祝統一獅隊在上半季賽事最後一天封王，奪下隊史第18座季冠軍。優惠品項依各門市「現貨」為準，且不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。單筆交易最高限購4杯，2杯支付原價、2杯支付半價，並限當場一次領取。「集團同慶．第2杯半價」詳細優惠內容，依星巴克網站公告為準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言