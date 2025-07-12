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星巴克連續兩天「第2杯半價」！接力集團同慶統一獅封王優惠

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
星巴克宣布7月14日、15日連續2天，繼續推出「集團同慶．第2杯半價」優惠活動。圖／摘自星巴克官網
星巴克宣布7月14日、15日連續2天，繼續推出「集團同慶．第2杯半價」優惠活動。圖／摘自星巴克官網

接力7月7日至11日的「集團同慶．好友分享日」活動，星巴克宣布7月14日、15日連續2天，繼續推出「集團同慶．第2杯半價」優惠活動，活動期間至全台星巴克門市，購買2杯大杯（含）以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，即享第2杯半價優惠。

這次「集團同慶．第2杯半價」優惠活動，係為慶祝統一獅隊在上半季賽事最後一天封王，奪下隊史第18座季冠軍。優惠品項依各門市「現貨」為準，且不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。單筆交易最高限購4杯，2杯支付原價、2杯支付半價，並限當場一次領取。「集團同慶．第2杯半價」詳細優惠內容，依星巴克網站公告為準。

星巴克為集團同慶，接連推出「買一送一」、「第二杯半價」等優惠。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團
星巴克為集團同慶，接連推出「買一送一」、「第二杯半價」等優惠。圖／摘自星巴克咖啡同好會臉書粉絲團

統一7-ELEVEn獅 星巴克

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