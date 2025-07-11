麥當勞7月「買一送一」天天有獎！實測樂喊：三天都冰炫風

隨著暑假到來，麥當勞APP再度推出「CHILL一夏」轉盤活動，7月9日至7月13日期間，只要進入APP活動頁，每天都能免費試手氣一次，抽中熱門餐點買一送一優惠，包括大薯、麥香魚、麥香雞、OREO冰炫風、Q紫薯、豬肉滿福堡、焦糖奶茶、金選那堤等，還有現折15元的冰蜂蜜紅茶，活動吸引不少饕客回流搶券。

根據麥當勞公告，目前除了APP限定的轉盤抽獎，APP內也有多項優惠券同步開放領取。自6月起陸續上市的OREO花生冰炫風、經典辣味麥脆雞與勁辣雞腿堡雙辣餐點，也持續在夏季檔期熱賣。對於想要省荷包的消費者，不妨多留意APP最新活動及折扣碼，把握限時優惠。

這波轉盤抽獎，許多網友在PTT「Lifeismoney」版現身分享中獎成果。有人直呼：「三天都冰炫風1+1」、「昨天麥香雞，今天終於麥香魚」，也有不少人幸運抽中大薯或滿福堡買一送一，紛紛貼圖曬戰果。

不過，也有網友吐槽「飲料折15垃圾」、「蜂蜜紅茶的確是最X的」、「抵制的不夠兇，不然就給你1元薯10元堡(X)」，留言氣氛一片熱烈。

針對這波活動，部分網友還討論APP獎項透明度、兌換條件及抽中機率。有網友建議「多開幾個帳號來抽獎就可以了」、「只要有Google信箱」，也有人吐槽「登入要去垃圾郵件找認證信」，APP體驗與抽獎實用度引發不少討論。