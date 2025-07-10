想存錢看極光！她用「專櫃平替存錢法」存款大躍進 預期明年圓夢

「專櫃」意思是指百貨公司或商場中，專門陳列、銷售單一品牌貨品的櫃檯或區域。一名女網友發文，稱她想存錢去看極光，但保養品和化妝品佔的費用過高，於是採用「專櫃平替存錢法」，將昂貴的專櫃產品換成廉價、但效果好的保養品，最終順利達成存錢的夢想，讓她的存款「大躍進」。

一名女網友在Dcard發文，表示自己一直有去看極光的夢想，下定決心想要存旅費，但審視自身花費，發覺保養品和化妝品佔比太重，且用很兇，不好存錢，於是開始找這些專櫃保養品的替代品。

原PO分享，原本2400元的雅詩蘭黛粉持久粉底液，被她替換成不到一千元的粉底液，效果不差，也沒有泛黃的問題；1600元的Aesop洗髮精也被她替換成450元的無印良品洗髮精，洗完感覺很清爽；1450元的IPSA流金水也被替換成不到500元的保濕化妝水，夠保濕效果也不差。

原PO表示，自從替換掉專櫃產品後，每個月可以多存3千到5千元，存款跟著「大躍進」，不出意外的話，明年就可以出發看極光了，也詢問網友其他存錢的方法。

此文一出，不少網友分享替換的保養品，「我以前也是整套YSL保養品在買，已經好幾年沒買了，現在都換成Olive Young買的平價保養品一樣好用，省超多錢」、「推開架唇膏rom&nd，便宜又顯色，我後來直接包色，沒再買過專櫃唇膏了」、「CLIO的氣墊粉餅也很好用，我覺得可以平替YSL氣墊」。

也有網友分享旅遊經驗，也透露要準備的金額，「我自己買機票跟當地團，在黃刀鎮4天3夜然後去落基山脈3天2夜，差不多7-8萬」、「很多年前在大陸工作的室友有約我去看極光，超級後悔當初沒有去，當時他們說大概準備2萬人民幣去玩5天」。