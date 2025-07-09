星宇航空夏季線上旅展 精選航線88折起限時開跑

星宇航空（2646）宣布即日起至7月30日止，推出「2025夏季線上旅展」限時優惠活動，凡購買由台北及台中出發之精選國際航線，即享票價88折起優惠，搭配暑假旺季熱潮，搶攻親子、自由行與海外探親等多元旅遊需求，邀請旅客用星宇開啟一趟風景與回憶兼具的夏日旅程。

旅遊達人虎咪指出，星宇航空本次夏季旅展主打亞洲與北美多條熱門航線，優惠涵蓋暑假期間深受旅客歡迎的多個目的地。

暑期熱門的東南亞航線，台北—曼谷來回最低8,089元、台北—新加坡最低9,250元、台北—宿霧最低6,855元；深受國人喜愛的日本航線，台北—東京來回最低12,651元、台北—大阪最低13,371元、台北—札幌最低18,522元；北美航線的部分，台北—洛杉磯來回最低23,871元、台北—安大略最低23,446元、台北—舊金山最低21,746元、台北—西雅圖最低22,001元；台中出發獨家航線，台中—沖繩最低8,743元、台中—高松最低12,548元、台中—神戶最低12,123元。

星宇航空表示，因應暑假旅遊潮，曼谷、東京、洛杉磯等目的地持續熱銷，建議旅客盡早規劃，掌握優惠票價與理想出發日。此外暑假期間也有不少家庭選擇飛往通關快速及交通便利的美國安大略，搭配加州當地的親子景點與海灘行程，享受陽光與沙灘的夏日魅力。

為滿足暑期家庭旅客及阿比粉的期待，星宇航空與PEANUTS聯名推出的SNOOPY主題航班熱度持續升溫，全新「SNOOPY星際漫遊」主題將一路陪伴旅客至12月31日止，包含登機證、行李吊牌、機上紙杯與螢幕介面等細節都換上可愛新裝。即刻搭配夏季旅展限時優惠票價，安排一趟獨一無二的SNOOPY天空之旅，感受星宇航空為您打造的經典魅力。