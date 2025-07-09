這次不用問老婆了！日系大廠挑戰破盤價 鍛造碳機械表兩萬有找太佛系

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聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
39至40毫米不等的CASIO新款EDIFICE EFK-100腕表，允文允武、展現新世代的活力與前衛。圖／CASIO提供
39至40毫米不等的CASIO新款EDIFICE EFK-100腕表，允文允武、展現新世代的活力與前衛。圖／CASIO提供

身為日系大廠之一的卡西歐（CASIO），過去多以平價實惠的石英表、堅固強悍的G-SHOCK而知名。即將在明年踏入80周年的卡西歐今天自我突破，發表了品牌首款機械表Edifice EFK-100系列，同時結合特殊的鍛造碳為話題，主打20,000有找、堪稱市場破盤價，也投下了一顆產業與風格的震撼彈。

鍛造碳需要特別的製程與成本，因此過去多使用在高價位運動表款上，並在十年內陸續普及出現在中價甚至平價位產品帶。本次CITIZEN的Edifice EKF-100系列表款整體設計融入了賽車的熱情，並結合機械機芯、鍛造碳（纖維）元素、藍寶石水晶玻璃，同時具100米防水性能；39至40毫米的鍛造碳或精鋼表殼皆使用透明的藍寶石水晶底蓋，可讓配戴者近距離欣賞機芯結構，一如汽車底盤的引擎與懸吊系統。表款將具有40小時動力儲存，秒針並具有停秒功能可更為精確地調整。

五款型號中EFK-100XPB-1A、EFK-100CD-1A皆具備鍛造碳面盤，前者並擁有鍛造碳表殼；EFK-100D-2A、EFK-100D-3A、EFK-100D-7A則為模仿鍛造碳的面盤彩色紋理並搭配橡膠表帶，訂價約自16,000元至10,000元不等。全系列預計將在7月12日起在CASIO官方網站與實體通路CASIO概念店、經銷通路，全面問市。

鍛造碳特殊獨特的紋理，成為新款EDIFICE EFK-100腕表面盤的最大賣點。圖／CASIO提供
鍛造碳特殊獨特的紋理，成為新款EDIFICE EFK-100腕表面盤的最大賣點。圖／CASIO提供
透明的後底蓋可欣賞機芯細節，自動盤上並印有CASIO與Edifice字樣。圖／CASIO提供
透明的後底蓋可欣賞機芯細節，自動盤上並印有CASIO與Edifice字樣。圖／CASIO提供
CASIO新款結合鍛造碳與機械機芯的EDIFICE EFK-100腕表，共有黑、銀、綠、藍四色面盤合計五種款式。圖／CASIO提供
CASIO新款結合鍛造碳與機械機芯的EDIFICE EFK-100腕表，共有黑、銀、綠、藍四色面盤合計五種款式。圖／CASIO提供
CASIO發表了全新鍛造碳機械表，結合機械機芯與鍛造碳兩項話題，表款訂價落在10,000至16,000之間，堪稱為市場投下一顆超CP值的震撼彈。圖／CASIO提供
CASIO發表了全新鍛造碳機械表，結合機械機芯與鍛造碳兩項話題，表款訂價落在10,000至16,000之間，堪稱為市場投下一顆超CP值的震撼彈。圖／CASIO提供

水晶

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