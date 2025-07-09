這次不用問老婆了！日系大廠挑戰破盤價 鍛造碳機械表兩萬有找太佛系

身為日系大廠之一的卡西歐（CASIO），過去多以平價實惠的石英表、堅固強悍的G-SHOCK而知名。即將在明年踏入80周年的卡西歐今天自我突破，發表了品牌首款機械表Edifice EFK-100系列，同時結合特殊的鍛造碳為話題，主打20,000有找、堪稱市場破盤價，也投下了一顆產業與風格的震撼彈。

鍛造碳需要特別的製程與成本，因此過去多使用在高價位運動表款上，並在十年內陸續普及出現在中價甚至平價位產品帶。本次CITIZEN的Edifice EKF-100系列表款整體設計融入了賽車的熱情，並結合機械機芯、鍛造碳（纖維）元素、藍寶石水晶玻璃，同時具100米防水性能；39至40毫米的鍛造碳或精鋼表殼皆使用透明的藍寶石水晶底蓋，可讓配戴者近距離欣賞機芯結構，一如汽車底盤的引擎與懸吊系統。表款將具有40小時動力儲存，秒針並具有停秒功能可更為精確地調整。